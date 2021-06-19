Samanyolu Haber /Gündem / “Erdoğan ve Fidan cadı avını Orta Asya ve Balkanlara yaymak istiyor” /19 Haziran 2021 16:23

“Erdoğan ve Fidan cadı avını Orta Asya ve Balkanlara yaymak istiyor”

Gazeteci Adem Yavuz Arslan, Erdoğan iktidarının Hizmet Hareketi’ne yönelik cadı avı için Kırgızistan’ı pilot bölge seçtiğini söyledi. Arslan’ın iddiasına göre Erdoğan, MİT ve Hakan Fidan aracılığıyla sahnelediği yeni cadı avında Kırgızistan’da başarılı olursa, bir sonraki adım Orta Asya ülkeleri ile Balkanlar olacak.

“Erdoğan ve Fidan cadı avını Orta Asya ve Balkanlara yaymak istiyor”

Gazeteci Adem Yavuz Arslan, gazeteci Metin Yıkar ile birlikte sunduğu Okyanus Ötesi isimli programda Orhan İnandı’nın kaçırılmasıyla ilgili önemli iddiaları gündeme getirdi. Arslan, Ankara’daki bazı kaynaklara dayandırdığı iddiasında, Erdoğan rejiminin Kırgızistan başta olmak üzere Orta Asya ve Balkan ülkelerinde Hizmet Hareketi’ne karşı yeni bir cadı avı başlatmaya çalıştığını ileri sürdü. 

CADI AVINI YAYMA PLANI

Orhan İnandı’nın hala Bişkek Büyükelçiliğinde tutulduğu belirten Arslan “Türkiye’den özel bir takım kimyasal ilaçlar götürülerek sorguda kullanıldığı yönünde bilgiler var. Buradaki amaç Orhan İnandı’ya bir takım hazır, matbu ifadeler imzalatılarak, bir takım yalan beyanlar imzalatılarak bunlar üzerinden itiraflar adı altında, bir kampanya başlatmayı amaçlıyor Erdoğan. Kırgızistan’ı şu açıdan önemsiyorlar: Eğer Kırgızistan’da bunu başlatabilirlerse Orta Asya’nı diğer ülkelerinde ya da Balkan ülkelerinde aynı taktiği izlemeyi düşünüyorlar” dedi. 

KARA PROPAGANDA SAHNEDE

17-25 Aralık sonrası Hizmet Hareketi’ne yönelik başlatılan kara propagandanın Orhan İnandı üzerinden yeniden sahnelenmek istediğini belirten Adem Yavuz Arslan, bu planı devreye sokmak isteyen Erdoğan iktidarının örtülü ödenekten ciddi bir rakam ayırdığını söyledi. Kara propagandanın önemli ayaklarından birinin sosyal medya olduğunun altını çizen Arslan, şimdiden kimi videoların sosyal medya üzerinden gösterime sokulduğunu belertti. 

ÖRTÜLÜ ÖDENEK SEFERBER EDİLDİ

Adem Yavuz Arslan’ın gündeme getirdiği bir başka iddia ise, yine örtülü ödenekten ayrılan para ile Kırgızistan’da bir devlet binası yapma sözü verildiği. Amaç ise Orhan İnandı’ya sahip çıkan Kırgız halkının kafasını karıştırıp, gönlünü alabilmek. 

TÜRKİYE SAHNELENEN PLAN ŞİMDİ DE KAZAKİSTAN'DA SAHNELENECEK

Yine bir başka ciddi iddia ise Erdoğan’ın bir mafya grubu ile anlaştığı. Arslan, Erdoğan ve Hakan Fidan’ın bu mafya grubu üzerinden bazı şiddet olayları planladığını, özellikle Kırgız politikacılara yönelik şiddet olaylarını sahneleyip, Hizmet Hareketi gönüllülerine ihale etmenin planlarını yaptığını anlattı. 

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“Erdoğan ve Fidan cadı avını Orta Asya ve Balkanlara yaymak istiyor”

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