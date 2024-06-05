Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan ve Gül'ün bir araya geldiği ortaya çıktı /05 Haziran 2024 16:55

Erdoğan ve Gül'ün bir araya geldiği ortaya çıktı

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün iki hafta önce İstanbul'da görüştüğü ortaya çıktı. Diğer yandan geçtiğimiz günlerde, Gül'ün siyaset sahnesine döneceği ve bazı sağ partileri birleştirerek başına geçeceği ileri sürülmüştü.

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AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan AKP'nin Kızılcahamam'da gerçekleştirilecek 31 .Değerlendirme ve İstişare kampından önce 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile İstanbul'da görüştü. Serbestiyet'ten Hilal Köylü'nün haberine göre Erdoğan, Gül'e yeni dönemdeki politikaları anlattı. Gül ise siyasette normalleşme ve reform adımları konusunda Erdoğan'a destek verdi.

Öte yandan 31 Mart yerel seçimleri CHP'nin zaferiyle sonuçlanmıştı. Pek çok kalesini kaybeden AKP, siyasette normalleşme-yumuşama adımları atmaya başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP lideri Özgür Özel'in görüşmesinin ardından yumuşama-normalleşme tartışmaları gündeme geldi.


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