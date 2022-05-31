Erdoğan ve Katar Emiri'nin temelini attığı BMC fabrikası sökülüyor!

10 BİN KİŞİYE İSTİHDAM MÜJDESİ VERİLMİŞTİ





"2020'DE DEVREYE GİRMESİNİ BEKLİYORUZ"





FABRİKA İNŞAATININ SÖKÜM ÇALIŞMALARI BAŞLADI





Sakarya Karasu’da deniz kenarında bulunan yaklaşık 2 bin 200 dönümlük Hazine arazisi BMC’ye 10 bin kişinin istihdam edileceği garantisiyle yaklaşık üç yıl önce 49 yıllığına hibe olarak verildi.O dönem Ethem Sancak ile Katarlıların sahibi olduğu BMC'nin, 13 Ocak 2019 tarihinde Sakarya Karasu Fabrikası’nın temel atma törenine AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Temim bin Hamed Al Sani, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank katılmıştı.Erdoğan temel atma töreninde yaptığı konuşmada, şu ifadelere yer vermişti:"222 hektar alan üzerine kurulan bu tesiste tank fabrikası, zırhlı araç ve askeri kamyon fabrikası, ticari araç ve motor fabrikası, hızlı tren ve metro fabrikası gibi pek çok üretim hattı bulunuyor. Toplam yatırım büyüklüğü 500 milyon dolara ulaşacak BMC üretim üssü tüm etaplarıyla üretime geçtiğinde 10 bin kişiye istihdam sağlayacak. Yine tesisin bütün üniteleriyle hizmete girdiğinde ülkemiz ekonomsiine senelik 5 milyar dolarlık bir katma değer oluşturmasını bekliyoruz. Kendi ihtiyaçlarımız haricinde katar başta olmak üzere dünyanın pek çok farklı ülkesine yıllık 1 milyar dolar civarında ihracat gerçekleştirmeyi planlıyoruz."Tabii biz bugün bölümler halinde inşa edilecek ve tamamı 2023 senesinde hizmete girecek bu devasa üretim üssünün 100 bin metrekarelik ilk fazının temelini atıyoruz. Temelini attığımız bu ilk bölümün inşallah 2019 sonuna kadar tamamlanmasını ve 2020 başında devreye girmesini bekliyoruz. Ne dediler Türkiye battı, bitti, yatırımlar durdu, üretim durdu. Hepsine inat yatırımlar da devam ediyor, üretimler de devam ediyor. Bu ülkeyi hazmedemeyenler, bu ülkenin duruşuna katlanamayanlar, isteseniz de istemeseniz de bu millet, bu ülke, dimdik ayaktadır ve dimdik ayakta olarak da yoluna devam edecektir. Böylece Sakarya Karasu’ya şehrimizle birlikte tüm Türkiye’nin iftihar kaynağı olacak muhteşem bir yatırım tesisini kazandırmış olacağız..."O dönem BMC Yönetim Kurulu Üyesi olan Taha Yasin Öztürk ise “Karasu’da gelecek 50 yılı inşa ediyoruz. Çok yoğun bir çalışma ile 2019 yılı sonuna kadar tamamlanıp, 2020 yılı başında faaliyete geçecektir” demişti.2021 yılının haziran ayında BMC’nin Ethem Sancak ve Talip Öztürk’e ait yüzde 50.1’lik hissesi resmen Tosyalı Holding’e satıldı. BMC’yi devralan Tosyalı Holding ise Karasu’da firmaya tahsisli araziye yatırım yapmaktan vazgeçti. Cumhuriyet'ten Mehmet Oflaz'ın haberine göre Tosyalı’nın kararının ardından fabrika inşaatının söküm çalışmaları başladı. Fabrika parçalarının kamyonlarla Ankara’nın Kahramankazan ilçesine götürüleceği öğrenildi.