Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'na henüz rakip çıkmadı

Yüksek Seçim Kurulu, 14 Mayıs’ta gerçekleşecek cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olmak isteyenlerin kurula yaptığı başvurunun ardından 100 bin imza sürecine dün itibarıyla start verildi.







Adaylığı kabul edilen 11 isim 27 Mart akşamına kadar 100'er bin imza toplamaya çalışacak.







Doğrudan YSK’ye yapılan başvuru ile belirlenen tek isme destek imzası verilebilirken, ikinci gün 14:35 itibarıyla imza sürecinde adayların son durumu şöyle:





Muharrem İnce



İmza sayısı: 38.201







Fatih Erbakan



İmza sayısı: 37.487







Sinan Oğan



İmza sayısı: 20.694







Doğu Perinçek



İmza sayısı: 9.575







YSK açıklamasına göre adaylık başvuruları kabul edilen isimler şöyle: Muharrem İnce, Sinan Oğan, Fatih Erbakan, Doğu Perinçek, Ahmet Özal, Hilmi Özden, Halil Murat Ünver, Yakup Türkal, İrfan Uzun, Davut Turan ve Erkan Trükten.









