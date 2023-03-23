Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'na henüz rakip çıkmadı /23 Mart 2023 15:41

Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'na henüz rakip çıkmadı

Cumhurbaşkanlığı adaylığı YSK tarafından kabul edilen 11 ismin 100 bin imza yarışı 27 Mart'a kadar devam edecek. Adaylar henüz 100 bin imzaya ulaşamazken 4 adayın toplam imzası ancak 100 bini bulabildi.

SHABER3.COM

Yüksek Seçim Kurulu, 14 Mayıs’ta gerçekleşecek cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olmak isteyenlerin kurula yaptığı başvurunun ardından 100 bin imza sürecine dün itibarıyla start verildi. 

Adaylığı kabul edilen 11 isim 27 Mart akşamına kadar 100'er bin imza toplamaya çalışacak. 

Doğrudan YSK’ye yapılan başvuru ile belirlenen tek isme destek imzası verilebilirken, ikinci gün 14:35 itibarıyla imza sürecinde adayların son durumu şöyle: 

Muharrem İnce
İmza sayısı: 38.201

Fatih Erbakan
İmza sayısı: 37.487 

Sinan Oğan
İmza sayısı: 20.694

Doğu Perinçek
İmza sayısı: 9.575

YSK açıklamasına göre adaylık başvuruları kabul edilen isimler şöyle: Muharrem İnce, Sinan Oğan, Fatih Erbakan, Doğu Perinçek, Ahmet Özal, Hilmi Özden, Halil Murat Ünver, Yakup Türkal, İrfan Uzun, Davut Turan ve Erkan Trükten. 


Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'na henüz rakip çıkmadı Sonraki Haber >>

Soylu, sel bölgesinde vatandaşı azarladı

Soylu, sel bölgesinde vatandaşı azarladı

7 yıllık hasret nihayet bitiyor

7 yıllık hasret nihayet bitiyor

Ramazan'da bunu yapmayın!

Ramazan'da bunu yapmayın!

İzlerken sinirlerinize hakim olun: Ahset TV'nin zorbalığı çıldırttı

İzlerken sinirlerinize hakim olun: Ahset TV'nin zorbalığı çıldırttı

Cem Uzan'dan gündem olacak iddia

Cem Uzan'dan gündem olacak iddia

Erdoğan kalırsa Türkiye iflas eder

Erdoğan kalırsa Türkiye iflas eder

ABD'de bir polis şiddeti daha!

ABD'de bir polis şiddeti daha!

Tenkil Müzesi, BM’de Kadın Hakları Paneli Düzenledi

Tenkil Müzesi, BM’de Kadın Hakları Paneli Düzenledi

Londra'da göz kamaştıran Ramazan festivali

Londra'da göz kamaştıran Ramazan festivali

7 yıllık hasret nihayet bitiyor: 'İftar Zamanı' canlı yayınla yeniden ekranda

7 yıllık hasret nihayet bitiyor: 'İftar Zamanı' canlı yayınla yeniden ekranda
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:50:33