Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan ve Merkel arasında yeni görüşme /16 Eylül 2020 21:11

Erdoğan ve Merkel arasında yeni görüşme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in video konferans yoluyla bir görüşme yaptıkları ifade edildi.

SHABER3.COM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile bir video konferans görüşmesi yaptı. Türkiye-Almanya ilişkileri ve bölgesel gelişmelerin ele alındığı görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Doğu Akdeniz konusunda yapıcı ve hakkaniyet temelli bir yaklaşım olduğu müddetçe anlaşmazlıkların müzakere ve uzlaşma ile çözülebileceğini ifade etti.

Avrupa devletlerinin Doğu Akdeniz meselesinde adil ve tutarlı olmaları gerektiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin hakları hususunda sonuna kadar kararlı ve aktif politika uygulamayı sürdüreceklerini vurguladı. 

Görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan da yer aldı.

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