Erdoğan ve Miçotakis telefonla görüştü

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Afganistan'ın bir kez daha kritik bir dönemden geçtiğini belirten Erdoğan, Afganistan'da yumuşak bir geçiş olmasını temenni ettiklerini, kurulacak yeni hükümetin Afgan halkının çeşitliliğini yansıtacak şekilde kapsayıcı ve temsil edici olması gerektiğini, Taliban'ın bazı Cumhuriyet liderleriyle geçiş dönemi için görüşmelerde bulunmasını bu bakımdan umut verici bulduklarını, Miçotakis'e ifade etti.



Açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afganistan'da geçiş dönemi tesis edilemezse zaten üst seviyelere ulaşan göç baskısının daha da artacağına, bu durumun herkes için ciddi bir meydan okuma teşkil edeceğine dikkat çekti.



Avrupa Birliği'nin Afgan halkına Afganistan'da ve Afganistan'a komşu ülkelerde, özellikle İran'da yardım etmesi gerektiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Afganistan ve İran'da gerekli tedbirler alınmazsa yeni göç dalgasının kaçınılmaz olduğunu, bu bakımdan İran'la temas halinde olduklarını ve İran'la sınırlarda ilave önlemler aldıklarını dile getirdiği kaydedildi.



Avrupa Birliği'nden 18 Mart Mutabakatından kaynaklanan yükümlülüklerini samimi bir şekilde yerine getirmesini beklediklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'yi güvenli üçüncü ülke ilan etmenin uluslararası yükümlülükleri ortadan kaldırmadığını, bu konuda samimi bir işbirliği sergilenmesini beklediklerini ifade etti.



Görüşme öncesi Yunan Başbakan Miçotakis'in ofisinden yapılan açıklamada, son gelişmeler ışığında Yunanistan’ın 2015 yılındaki gibi yoğun bir mülteci akınından endişe ettiği vurgulanmıştı. Son dönemde Suriye, Irak ve Afganistan’dan Türkiye’ye doğru hızlanan göç dalgası, bu endişelerin de artmasına neden oluyor.



Yunan hükümeti, Afgan mültecilerin Avrupa’ya giriş kapısı olmayacaklarını yaptıkları açıklamalarda ısrarla dile getiriyor. Miçotakis’in bu noktada alınacak önlemleri de Erdoğan’la müzakere etmesi bekleniyor.



Erdoğan ve Miçotakis görüşmesinin dışında Yunanistan Savunma ve Sivil Koruma bakanları da Türkiye sınırına örülen duvarda incelemelerde bulundu.



Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in, her iki ülkede yaşanan orman yangınları dolayısıyla karşılıklı olarak geçmiş olsun dileğinde bulunduğu da bildirildi.



İletişim Başkanlığı'nın açıklamasına göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'de orman yangınlarını kontrol altına aldıklarını, Yunanistan'ın orman yangınlarıyla mücadelesine de katkı vermeye hazır olduklarını belirtti.



Ekonomik ve ticari ilişkilere dair Ortak Eylem Planında yer alan mekanizma ve projeler noktasında ilgili kurumlar arasındaki toplantıların başlamasından memnuniyet duyduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi toplantılarını yeniden canlandırmak gerektiğini dile getirdi.