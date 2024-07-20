Erdoğan ve Özel, Kuzey Kıbrıs'ta yan yana geldi: Sohbetleri gündem oldu

Kuzey Kıbrıs'ta, "Kıbrıs Barış Harekatı"nın 50'nci yılı kapsamında Kuzey Kıbrıs'ta düzenlenen etkinliklere AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte devlet erkanı da katıldı.Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun da yer aldığı törende, protokol gereği, Erdoğan, Meclis Başkanı Kurtulmuş ve CHP lideri Özel yan yana oturdu.Erdoğan'ın kürsüdeki hitabının ardından CHP lideri Özel ve Cumhurbaşkanı'nın bir süre sohbet ettiği görüldü.İkilinin objektiflere yansıyan ve sosyal medyada da gündem olan sohbetinin içeriği bilinmiyor.