Erdoğan ve Putin arasında kritik görüşme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin de, Azerbaycan tarafından belirlenecek bir mahalde tesis edilecek Ortak Merkez marifetiyle Rusya ile birlikte ateşkes için gözlem ve denetim faaliyetinde bulunacağını belirtti.







Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede, Dağlık Karabağ ve Suriye başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ele alındı.





Erdoğan, Putin’e Lavrov planı olarak anılan Ermenistan ile Azerbaycan arasında savaşı bitiren anlaşma için “kalıcı çözüme giden yolda doğru bir adım atıldığı” görüşünü iletti.





Açıklamaya göre Erdoğan, Türkiye ve Rusya’nın beraber yoğun katkılarda bulunduğu bu önemli fırsatın heba edilmeden adil ve kalıcı bir barış ile bölgede istikrarın tesisi için kullanılması gerektiğini ifade etti.





Erdoğan, gelinen noktada en önemli hususun Ermenistan'ın ateşkese ve ortak açıklamada kayıtlı taahhütlere uyması olduğunu söyledi.





Erdoğan, Türkiye’nin de, Azerbaycan tarafından belirlenecek bir mahalde tesis edilecek Ortak Merkez marifetiyle Rusya ile birlikte ateşkes için gözlem ve denetim faaliyetinde bulunacağını belirtti.





Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karabağ’ı terketmek zorunda kalan Azerbaycanlıların evlerine dönmesinin ve Azerbaycan-Nahçıvan arasında bir koridor açılmasının önemine dikkat çekti.





Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, dün kişisel Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile Dağlık Karabağ'da çatışmaların durdurulması için bir anlaşma imzaladığını duyurmuştu.





Paşinyan "Olağanüstü dönemde kendim ve ülkem için zor bir karar aldım. Rusya ve Azerbaycan devlet başkanları ile Karabağ'da bugün 01.00'den itibaren geçerli ateşkes için anlaşma imzaladım" demişti.



