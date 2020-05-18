Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan ve Putin arasında virüs ve Suriye görüşmesi /18 Mayıs 2020 21:50

Erdoğan ve Putin arasında virüs ve Suriye görüşmesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin'in telefonda Koronavirüs salgını ve Suriye konusunu görüştükleri ifade edildi.

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AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin salgınla mücadelede işbirliği imkanları ve Suriye’deki durum üzerine bir telefon görüşmesi yaptı.

AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, bugün saat 14.30'da gerçekleştirilen görüşmede, "yeni tip koronavirüsle (Covid-19) mücadelede işbirliği imkanları ve salgın sonrası dönemde atılacak adımların yanı sıra Suriye başta olmak üzere bölgesel meseleler ve ikili ilişkiler" ele alındı.
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