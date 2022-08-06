Erdoğan ve Putin Soçi'de neler konuştu?

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin'in davetlisi olarak Soçi kentine giderek burada bir görüşme gerçekleştirdi. Rus Sanatoryum'da bir araya gelen ikilinin basına kapalı gerçekleşen yaklaşık 4 saatlik görüşmesi sona erdi. Putin, Erdoğan'ı Rus Sanatoryum'daki görüşmenin ardından uğurladı.







GÖRÜŞME SONRASI İKİ ÜLKEDEN ORTAK BİLDİRİ



Görüşme sonrası bir basın toplantısı düzenlenmedi ancak iki ülkeden ortak bildiri yayınlandı. Bildiriden öne çıkan ifadeler şu şekilde:







Medyaradar'da yer alan habere göre iki lider, Rusya'nın tahıl, gübre ve gübre üretimi için gerekli hammaddenin kesintisiz ihracı dahil, İstanbul mutabakatının lafzı ve ruhuna uygun şekilde tam olarak uygulanması lazım geldiğinin altını çizmişlerdir.





SURİYE'DE TERÖR ÖRGÜTLERİNE KARŞI ORTAK HAREKET EDİLECEK

Suriye'deki son gelişmeler üzerinde durulan görüşmede liderler, ülkede kalıcı çözüme ulaşılması için siyasi sürecin ilerletilmesine atfettikleri önemin altını çizmişlerdir. Liderler, Suriye'de tüm terör örgütlerine karşı mücadelede dayanışma ve eşgüdüm içinde hareket etme kararlılıklarını teyit etmişlerdir.







PEK ÇOK SEKTÖRDE İŞBİRLİĞİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ

Liderler ulaştırma, ticaret, tarım, sanayi, finans, turizm ve inşaat gibi sektörlerde işbirliğinin güçlendirilmesi yönünde somut adımlar atılması üzerinde mutabık kalmışlardır. Liderler, Türkiye-Rusya Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin müteakip toplantısının Türkiye'de gerçekleştirilmesi üzerinde mutabık kalmışlardır.







LİBYA'DAKİ GELİŞMELER

İki lider, Libya'nın egemenliğine, toprak bütünlüğüne ve ulusal birliğine olan güçlü bağlılıklarını vurgulamışlar ve BM himayesinde yürütülen Libya liderliğindeki ve Libya sahipliğindeki siyasi sürece desteklerini yinelemişlerdir.







Görüşme öncesi iki lider basına açıklamalarda bulundu. İlk olarak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin söz alarak Erdoğan'a "Hoş geldiniz" dedi. Putin daha sonra Tahıl Sevkiyatı Anlaşması'yla ilgili Türkiye'ye övgü dolu ifadeler kullandı. Putin, Tahıl Sevkiyatı Anlaşması için Erdoğan'a yönelik, "Avrupa Erdoğan'a minnettar olmalı. Anlaşma sizin eseriniz" ifadelerini kullandıktan sonra sözü Erdoğan'a bıraktı.







"TAHIL ANLAŞMASI VE AKKUYU'YU GÖRÜŞECEĞİZ"

Erdoğan da, iki ayrı şekilde gerçekleşecek görüşmenin basına açık olan bölümünde açıklamalarda bulundu. "Tahıl anlaşmasıyla ilgili gelişmeleri, bölgemizdeki son durumu ve Suriye'deki gelişmeleri ele alacağız. Avrupa'nın Rus gazını Türkiye üzerinden alması çok önemli. Akkuyu Nükleer Santraliyle ilgili de etraflıca bir görüşme yapacağız. Bugün böyle bir fırsatı bulduğumuz için memnuniyetimi ifade etmek istiyorum" dedi.





EN ÇOK GÖRÜŞEN İKİ İSİM

Rus lider Putin, Soçi'ye gitmeden bir önce Moskova'da Güvenlik Konseyi'ni topladı. Kremlin, üst düzey askeri yetkililerin de katıldığı konsey toplantısında Türkiye-Rusya randevusunun değerlendirildiğini aktarıyor. Erdoğan ve Putin, uluslararası diplomaside birbirleriyle en çok görüşen liderler arasında yer alıyor. Moskova'dan yapılan açıklamalarda, iki liderin bu görüşmeyi 19 Temmuz'da Tahran'da kararlaştırdıkları bilgisi verildi.







