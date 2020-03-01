Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan ve Putin tarih belirledi: Kritik görüşme 5 Mart’ta /01 Mart 2020 12:28

Erdoğan ve Putin tarih belirledi: Kritik görüşme 5 Mart’ta

İdlib'de yaşanan hain saldırı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 5 Mart'ta Moskova'ya gideceği öğrenildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Moskova'da Putin ile bir araya gelmesi bekleniyor.

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İdlib’de yaşanan hain saldırı sonrasında Ankara-Moskova hattında peş peşe açıklamalar geliyor… Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 5 Mart Perşembe günü Moskova’da bir araya geleceği açıklandı.

PESKOV, “PUTİN’İN BAŞKA PLANI VAR” DEMİŞTİ
Bu açıklama akıllara geçen günlerde Kremlin Sözcüsü Peskov’un sözlerini getirdi. Henüz İdlib’deki korkunç saldırı yaşanmadan önce Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir araya gelmek istediğini dile getirmiş ve 5 Mart’ta görüşmenin gerçekleşeceğini açıklamıştı. Fakat bu açıklamadan çok kısa bir süre sonra Kremlin Sözcüsü Peskov, “Putin’in 5 Mart için başka planları var” demişti.

Saldırıdan önce 5 Mart için Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talebini “başka çalışma planları” dolayısıyla sözcüsü aracılığıyla reddeden Putin, böylelikle geri adım atmış oldu.
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