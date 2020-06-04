Erdoğan ve Sarrac'tan ortak açıklama

Libya'ya son dönemde en çok desteği Türkiye verdi. Türkiye'nin önceliği Libya'nın bir an önce istikrara kavuşması. Çözüm ancak BM himayesindeki süreçle tesis edilir.Darbeci Hafter'e destek sağlayanlar barışın önünde engel.Türkiye'nin önceliği Libya'nın bir an önce istikrara kavuşması. Çözüm ancak BM himayesindeki süreçle tesis edilir. Hafter'in Libya halkınnın hakkı olan petrolü silah almak için kaçak yolla satma girişimi yaptığını biliyoruz.Türkiye hakkın ve haklının yanında olmayı sürdürecektir. Arama ve sondaj dahil işbirliğimizi geliştireceğiz.







Libya'nın geleceğini sürekli tehdit altında tutan bir kişinin bu konuda masaya oturacak bir temsil kabiliyeti de olamaz. Libyalı kardeşlerimizi darbecilerin insafına asla bırakmayacağız.





Libyalı kardeşlerimizi asla darbecilerin ve lejyonerlerin insafına bırakmayacağız.Libya topraklarındaki iş birliği alanlarımızı genişletme hususunda görüş birliğine vardık.Doğu Akdeniz'deki doğal zenginliklerden faydalanmak üzere arama ve sondaj dahil iş birliğimizi ilerletmeyi hedefliyoruz.Sarrac'ın açıklamaları ise şöyle;Türkiye her zaman Libya halkının yanında oldu.Türkiye'nin (Libya sorununda) tarihi ve cesur tutumundan ötürü teşekkürlerimizi ilettik. Savaş suçu işleyen Hafter gerekli cezayı almalı.









Düşmanı tamamen ortadan kaldırıncaya kadar mücadelemizi yapacağız. Bundan sonraki süreçte müzakere olanağı vermeyeceğiz.