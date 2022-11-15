Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan ve Soylu arasında ABD çatlağı: Şükranlarımı sunuyorum! /15 Kasım 2022 14:32

Erdoğan ve Soylu arasında ABD çatlağı: Şükranlarımı sunuyorum!

İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırı sonrası konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "ABD Büyükelçiliği'nin taziyede bulunmasını kabul etmiyoruz" demişti. AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Soylu'nun aksine ABD'nin başsağlığı dileklerini kabul etti.

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İstanbul'un kalbi Taksim İstiklal Caddesi'nde, 13 Kasım saat 16.20'de patlama meydana geldi. Bombanın neden olduğu belirtilen patlamada 6 kişi öldü, 2'si ağır 81 kişi yaralandı.

SOYLU: ABD'NİN TAZİYESİNİ KABUL ETMİYORUZ
Saldırının ardından açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "ABD Büyükelçiliği'nin taziyede bulunmasını kabul etmiyoruz, reddediyoruz" dedi.

ABD'yi isim vermeden terör saldırısı için suçlayan Soylu, şunları kaydetti:

"Kobani'yi terör bölgelerini besleyen, oradan Türkiye'nin huzurunu bozmaya çalışan bu anlayışa kendi senatolarından para gönderen bir devletle biz müttefikliğimiz elbette ki tartışılmalıdır. Biz kimsenin düşmanı değiliz kimsenin topraklarında gözümüz yok. Kimseye kalleşlik yapmıyoruz. Bu kalleşliklere elbette ki tahammül edecek gücümüzün kalmadığını ifade etmek istiyorum. İstiklal Caddesi bizim nazlı kızımızdır. Operasyonlar devam ediyor. Elbette ki teröristler yakalandı. Eğer yakalamasaydık bugün Yunanistan'a kaçıracaklardı. Nasıl ve ne şekilde koordine edildiğini bildiğimiz, nereden hareketlendiğini bildiğimiz bir terör yapısıyla karşı karşıyayız. PYD'yi orada kim besliyorsa, PKK'ya kim iç istihbarat sağlamaya çalışıyorsa, faili odur. Piyonları tartışmanın bir anlamı yoktur. Dünyada çok fazla piyon bulunur. Allah milletimizin yardımcısı olsun."

ERDOĞAN ABD'NİN TAZİYESİNİ KABUL ETTİ
Bugün, ABD Başkanı Joe Biden ile görüşen AKP Genel Başkanı ve Cumurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise, Soylu'nun aksine ABD'nin başsağlığı dileğini kabul etti.

Erdoğan'ın resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Türkiye'ye başsağlığı dileyen ülkeler arasında ABD'nin de bayrağı olduğu görüldü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, taziye dileklerini ileten ülkelere teşekkür ettiği paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"İstiklal Caddesi’nde gerçekleştirilen terör saldırısına tepki gösteren, acımızı paylaşan, başsağlığı dileğinde bulunan tüm ülkeler ile uluslararası organizasyonlara şükranlarımı sunuyorum."


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