Erdoğan Vladimir Putin ile görüşecek

Kremlin Sözcüsü Peskov, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Rusya lideri Putin ile bu ay bir araya geleceği yönündeki haberlerin doğru olup olmadığı sorulunca, “Gerçekten de Türkiye Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan’ın Rusya Federasyonu’na gerçekleştireceği iş ziyaretinin hazırlıkları yapılıyor” dedi.







Sputnik'in haberine göre Peskov, Erdoğan’ın Rusya’yı ziyareti sırasında Putin ile yapacağı görüşmenin içeriğine ilişkin soru karşısındaysa şunları söyledi:





“(Görüşmelerin) gündemi oldukça geniş olacak, zira ülkelerimizin ilişkileri çok yönlü. İkili ilişkilerden başlamak üzere liderlerin bu bakımdan her daim üstünde konuşacağı pek çok konu var.”



