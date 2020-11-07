Erdoğan, Vladimir Putin'i aradı

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.





İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede Türkiye-Rusya ilişkileri ile Dağlık Karabağ başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ele alındı.





AZERBAYCAN KENDİ TOPRAKLARINI SAVUNUYOR





Erdoğan'ın Putin'e "Ermenistan’ın işgal ettiği Azerbaycan topraklarından geri çekilmesi gerekir." dediği belirtildi. Erdoğan, Azerbaycan’ın karşı harekâtının kendi topraklarıyla sınırlı olduğunu ifade etti.





"Ermenistan yönetiminin aklıselim ile müzakere masasına oturmaya ikna edilmesi gerektiğini" dile getiren Erdoğan, "Bu ihtilafın kalıcı bir çözümle sona erdirilmesi ve bölgenin istikrara kavuşması kilit önemde." dedi.