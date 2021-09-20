Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan Washington'da ABD aşığına dönüşüverdi /20 Eylül 2021 09:48

Erdoğan Washington'da ABD aşığına dönüşüverdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 76. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun, üst düzey toplantılarına katılmak için geldiği dört günlük New York ziyaretinin ilk gününde, önce resmi açılışını Pazartesi günü yapacağı Türkevi’ne gitti. Erdoğan, Türkevi’nde incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra eşi Emine Erdoğan’la Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesince (TASC) düzenlenen “Daha Adil Bir Dünya Mümkün” başlıklı konferansa katıldı. New York’taki Manhattan Center’da düzenlenen konferansa, ABD’de yaşayan Türkler ve Müslüman toplumunun üyeleri katıldı.

Erdoğan, konferansta 23 dakika süren bir konuşma yaptı. Erdoğan konuşmasında Türk-Amerikan ilişkileri, İslam düşmanlığı, COVID-19 salgını gibi farklı konulardaki görüşlerini ifade etti.

Erdoğan: ”ABD’yle Ortak Çıkar ve Değerlere Sahibiz”

Erdoğan, ABD’yle ikili ticaret hacminin geçen yıl 20 milyar doları aştığını, hedeflenen yüz milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşmak için çalışmalarını hızlandırdıklarını, Türkiye’nin ABD’yle ortak çıkar ve değerlere sahip olduğunu söyledi.

ABD Başkanı Joe Biden’la yaptıkları son görüşmede, iki ülke arasındaki ticaretin arttırılması konusunda mutabık kaldıklarını belirten Erdoğan, ” Türk- Amerikan toplumu artık belirli bir olgunluğa erişmiştir. Birlik ve beraberlik içinde hareket edelim. Türkiye’yle, Amerika ilişkilerine daha büyük katkılar vereceğinize inanıyorum. Türkiye ve ABD, ilişkileri itibariyle ortak değerlere, ortak çıkarlara, köklü bir geçmişe dayanan iki dost ve müttefik ülkedir. Bazı konularda dönem dönem görüş ayrılıkları yaşasak da birçok bölgesel ve küresel meselede, benzer tutum ve çıkarlara sahibiz. Ekonomik açıdan da her gün artan bir ticari potansiyelimiz var. Salgına rağmen ikili ticaret hacmimiz yirmi milyar doları aştı. Bu yılda 25 milyar dolar seviyelerine ulaşacağız. Yüz milyar hedefine de ulaşmak için çalışmalarımızı hız kesmeden sürdürüyoruz. Başkan Biden’la Haziran ayında Brüksel’de gerçekleştirdiğimiz yapıcı görüşmede, iş birliğimizi her alanda güçlendirmek için birlikte çalışma kararlılığımızı karşılıklı teyit ettik” dedi.
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