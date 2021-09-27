Erdoğan'dan 2 dakikada 6 büyük yalan!

Samanyoluhaber Özel - AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD'de katılabildiği tek televizyon programı olan CBS'teki 'Face the Nation' programında yalan söylemede, gerçeklerin üzerini örtmede ne kadar mahir olduğunu bir kez daha ispatladı.





Programın Türkçe Altyazılı olarak paylaşılan 2 dakika 18 saniyelik bir kesitine, 6 büyük yalanı sığdırma başarısı gösteren Erdoğan bu konudaki rekorunu da egale etti.







İşte o video ve Erdoğan'ın 6 büyük yalanı:



