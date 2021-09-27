Erdoğan'dan 2 dakikada 6 büyük yalan!

Samanyoluhaber Özel - AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD'de katılabildiği tek televizyon programı olan CBS'teki 'Face the Nation' programında yalan söylemede, gerçeklerin üzerini örtmede ne kadar mahir olduğunu bir kez daha ispatladı.
Programın Türkçe Altyazılı olarak paylaşılan 2 dakika 18 saniyelik bir kesitine, 6 büyük yalanı sığdırma başarısı gösteren Erdoğan bu konudaki rekorunu da egale etti.
İşte o video ve Erdoğan'ın 6 büyük yalanı:
- YALAN: Biden’ın kendisini Covid-19 sebebi ile kabul etmediğini, zaten başka liderler le de görüşmediğini söyledi ancak Biden, Beyaz Saray'da İngiltere Başbakanı Boris Johnson'la son derece samimi bir basın görüşme yaptı.
- YALAN: Tükiye dünyanın en çok gazetecinin hapiste olduğu ülke olmasına rağmen bunu yalanladı. Halbuki Gzetecilik kriterleri en dar tutan Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ)'nin raporlarında bile Türkiye, 'Gazetecileri hapse atma' sayısında Çin'i geride bırakıyor.
CPJ raporundan: Türk hükümeti 100'den fazla haber kanalını kapattı ve birçok gazeteciyi işten çıkardı"
Türk hükümetinin 100'den fazla haber kanalını kapattığını ve birçok gazeteciyi işten çıkardığını belirten CPJ aynı zamanda, “şu anda Türkiye'de hapse girmeyen düzinelerce gazeteci ise hala yargılanma veya temyiz ile karşı karşıya. Yurt dışında olan birçokları ise gıyaben mahkum edildi ve ülkeye geri dönmeleri halinde tutuklanıyor” dedi.
Temel gazetecilik faaliyetlerinin Türkiye yargı makamları tarafından suç unsuru olarak değerlendirildiğini belirten komite, ayrıca yargılamaların da adil yapılmadığını açıkladı.
Darbe girişimi öncesi baskıların arttığı belirtilen geçen seneki raporda da "Erdoğan, 2016'daki başarısız darbe girişiminden önce baskı yapmaya başladı ancak daha sonra baskıları arttırdı ve kararnamelerle 100'den fazla basın merkezini kapattı. Gazetecilik mesleğiyle bağlantılı kişiler için de durum savunmasız bir halde" ifadelerine yer verilmişti.
- YALAN: Türkiye özgürlükler endeksinde en diplerde olmasına rağmen özgürlüklerle ilgili bir sorun olmadığını söyledi. Gerçekler ise, Freedom House'un 2020 yılı raporunda: Türkiye, 195 ülkenin bulunduğu özgürlük sıralamasında 146. sırada
Demokrasi, özgürlük ve insan hakları konularında araştırmalar yapan sivil toplum örgütü Freedom House 2020 yılı raporunda, Türkiye bu yıl da "özgür olmayan ülkeler" kategorisinde yer aldı.
100 puan üzerinden 32 puan alan Türkiye, 195 ülkenin yer aldığı "özgürlük" sıralamasında 146'ncı sırada.
Türkiye, son 10 yılda özgürlüklerin en çok gerilediği 2'nci ülke
Freedom House'a göre son 10 yıl içinde toplam 31 puan kaybeden Türkiye, Afrika ülkesi Mali'den sonra dünyada özgürlüklerin en çok gerilediği ülke konumunda.
- YALAN: Türkiye’nin ABD’den daha özgürlükçü olduğunu söyledi
Erdoğan'ın bu soğuk kanlı yalanı hangi cüret'le, hangi motivasyonla söyleyebildiğini Samanyoluhaber editörleri olarak biz de gerçekten merak ediyoruz.
Ülkede sadece 15 Temmuz sözde darbesinden sonra 150,348 kişinin KHK'larla işten atıldığı, 500,000 kişi hakkında soruşturma açıldığı, 96,885 kişinin tutuklandığı, 3,0003 okul ve üniversitenin kapatıldığı, 4,463 hakim ve savcının görevden alınıp pek çoğunun tutuklandığı, 186 medya kuruluşunun kapatıldığı ve Ali Babacan'ın söylemi ile 'Bir buçuk milyon kişinin terörist olmakla suçlandığı bir ülke olan Türkiye'nin, ABD'den daha özgür olduğunu söyeyebilmek en hafif deyimi ile 'MİTOMONİ' (yalan söyleme hastalığı)mım bir sonucu olsa gerek
(Rakamnların kaynağı https://turkeypurge.com/ )
- YALAN: Bana hakaretten dolayı açılmış dava veya soruşturma yok
Adalet Bakanlığı ve diğer bağımsız araştırma şirketlerinin raporlarına göre Erdoğan, 38.581 "Cumhurbaşkanına hakaret" davası açtı. Süleyman Demirel'den Abdullah Gül'e kadar toplam 1716 "Cumhurbaşkanına hakaret" davası açılırken, son 6 yılda bu sayı 38 bin 581'e yükseldi.
Bu soruşturmaların maüdurları arasında 13-14 yaşındaki ortaokul öğrencileri bile yer alıyor. Yine Adalet Bakanlığının resmi rakamlarına göre, soruşturma hakkında açılanların %69,5'i mahkumiyet aldı. Erdoğan'ın bu kadar ortadaki bir gerçeği yalanlama çabasını takdir(!) etmek gerek.
- YALAN: Kendi yalancılığını örtebilmek için, Bağımsız insan hakları örgütlerini yalancılıkla suçladı.
Erdoğan'ın belki de 2 dakika 18 saniyelik bu klibindeki en büyük yalancılığı, Kendi yalanını örtebilmek için dünyanın farklı ülkelerindeki onlarca, yüzlerce bağımsız rapor yazan sivil toplum örgütlerini yalancılıkla suçladığı andı. Bu kadarına, Adolf Hitler'in 'yalan üretme fabrikası' olan Joseph Goebbels bile şapka çıkarırdı bundan eminiz.