Samanyolu Haber /Politika / 'Erdoğan, yalanlarıyla halkı büyük bir trajediye hazırlıyor' /11 Ekim 2021 10:37

'Erdoğan, yalanlarıyla halkı büyük bir trajediye hazırlıyor'

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın son açıklamalarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımda kış aylarında gerçekleşecek olan olası zamlara dikkat çekti.

'Erdoğan, yalanlarıyla halkı trajediye hazırlamak istiyor'

Vatandaşlara evinin mutfağında çektiği videoyla seslenen Kılıçdaroğlu, “Öncelikli konumuz kara kışç Erdoğan, kara kışta bu millete yaşatacağı sefalete algısal zemin hazırlıyor. Yalanlar söyleyerek halkı trajediye hazırlamak istiyor; çünkü sunabildiği tek çözüm bu. Zor bir dönemecin eşiğindeyiz halkım. Önümüz kara kış, ayaz. Zam fırtınası geliyor. Bu kışı en az hasarla atlatmamız için, bu videom bir mücadele çağrısıdır. İnancım o ki; size bunları eden elbette bulur, bulacak!” ifadelerini kullandı.
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