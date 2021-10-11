'Erdoğan, yalanlarıyla halkı büyük bir trajediye hazırlıyor'

Vatandaşlara evinin mutfağında çektiği videoyla seslenen Kılıçdaroğlu, “Öncelikli konumuz kara kışç Erdoğan, kara kışta bu millete yaşatacağı sefalete algısal zemin hazırlıyor. Yalanlar söyleyerek halkı trajediye hazırlamak istiyor; çünkü sunabildiği tek çözüm bu. Zor bir dönemecin eşiğindeyiz halkım. Önümüz kara kış, ayaz. Zam fırtınası geliyor. Bu kışı en az hasarla atlatmamız için, bu videom bir mücadele çağrısıdır. İnancım o ki; size bunları eden elbette bulur, bulacak!” ifadelerini kullandı.