Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan, Yaşar Güler'in istifasını istedi mi? Yandaş yazar Selvi açıkladı /12 Eylül 2024 10:31

Erdoğan, Yaşar Güler'in istifasını istedi mi? Yandaş yazar Selvi açıkladı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in istifa etmeyi düşündüğü iddiaları gündemdeki yerini korurken, iktidara yakın yazar Selvi, bu iddialara 'prim verilmediğini' yazdı. Selvi yazısında "Yaşar Paşa görevinin başında" dedi.

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Kara Harp Okulu’nun mezuniyet töreninde teğmenlerin kılıçlı yemini gündemdekini yerini korurken, olayların ardından Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’in görevinden istifa edebileceği iddiaları ortaya atılmıştı. AKP’ye yakın yazar Abdulkadir Selvi, bugünkü yazısında iddiaları değerlendirdi.

İddiaları T24 yazarı Tolga Şardan gündeme getirirken, ilgili yazısında, ‘‘Sürecin muhataplarından hiçbir açıklama gelmemesi, bu kadar gürültüye rağmen gösterdikleri sessizlik hayra alamet değil. Ayrıca, yaşananlardan sonra Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’in o günden bu yana randevularını iptal ettiği, zorunlu olmadıkça pek kimseyle görüşmediği Ankara’da konuşulanlardan. Hatta öyle ki; Güler’in görevden affını isteyeceği gibi iddialı bir bilgi de seslendiriliyor, hafta sonundan itibaren. Burası, Ankara. Başka bir yere benzemez!’’ ifadelerini kullanmıştı.

'YAŞAR PAŞA GÖREVİNİN BAŞINDA'

Konuyu Hürriyet’teki yazısında irdeleyen Abdulkadir Selvi, Bakan Güler’in istifa edeceğine dair haberlerin doğruluk payı olmadığını yazdı. Yazısında iddialara ‘prim verilmediğini’ söyleyen Selvi ilgili bölümde şunları yazdı:

“Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’in istifa etmek üzere olduğu şeklindeki haberlere ise prim verilmiyor. “Asılsız haberler” deniliyor. Yaşar Güler, kabine toplantısında bu konuyla ilgili bilgilendirme yapmış. Ardından da Türkiye-Azerbaycan- Gürcistan Üçlü Savunma Bakanları toplantısına katılmak üzere Gürcistan’a gitmişti. Yaşar Paşa görevinin başında. İstifa hazırlığı yapması ya da Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından istifasının istenmesi gibi bir durum söz konusu değil.”

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