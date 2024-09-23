Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan yeni bir silahlı ordu daha kuruyor: İşte çok konuşulacak ayrıntılar! /23 Eylül 2024 11:38

Erdoğan yeni bir silahlı ordu daha kuruyor: İşte çok konuşulacak ayrıntılar!

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imza attığı 163 sayılı kararname ile yeni bir silahlı ordu kurduğu ortaya çıktı. Ayrıntıları, Susurluk araştırmalarıyla da bilinen Fikri Sağlar anlattı.

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Susurluk araştırmalarıyla ön plana çıkan eski Bakan Fikri Sağlık konuk olduğu HalkTV'deki programda çok önemli açıklamalar yaptı. Sağlar, Erdoğan'ın imzaladığı 163 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle bir ikinci ordu oluşturulma kararı verildiğini açıkladı. 

Fikri Sağlar'ın verdiği bilgiye göre bu kararname ile Diplomatik Güvenlik Genel Müdürlüğü kuruldu. Sağlar'ın yeni ordu olarak tanımladığı bu silahlı güç yurt içinde ve yurt dışında görev yapacak. 

Bu yeni silahlı güç hakkında hala bilinmeyen birçok şey olduğunun da altını çizen Sağlar, "Hakan Fidan şimdi istediği silahları, istediği insanları alarak yurt içinden ve yurt dışında Dışişleri Bakanlığını korumak üzere bir silahlı güç oluşturuyor. Kararname bu. Nerede eğitilecek, kim eğitecek, alacağı silahlar nedir, ağır mı hafif mi, onların hiç biri yok. Ama bunların yetkisi var" dedi. 

Üstelik Sağlar'ın verdiği bilgiye göre bu Erdoğan iktidarı tarafından oluşturulan ilk silahlı güç de değil. Yine Sağlar'ın verdiği bilgilere göre eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu döneminde de bakanlığa bağlı özel bir silahlı güç oluşturdu. İstanbul ve Ankara'da özel harekat ekibinden seçilen 500'e kişilik silahlı özel birlikler oluşturuldu. Konuyu gündeme getiren Sağlar'ı gece yarısı telefonla arayan Süleyman Soylu ise, bu güçlerin depremlerde veya farklı olaylarda müdahale ekibi olacağını söyledi. 

İşte Sağlar'ın dikkat çeken o açıklamaları:



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