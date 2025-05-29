Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan yeniden adaylığa göz kırpıyor: Bahçeli'nin sözlerinden memnuniyet duymuş! /29 Mayıs 2025 13:45

Erdoğan yeniden adaylığa göz kırpıyor: Bahçeli'nin sözlerinden memnuniyet duymuş!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP lideri Bahçeli'nin yeniden aday ol çağrısına ilk kez yanıt verdi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan dönüşü uçakta soruları yanıtladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sorulan sorulardan bir tanesi de yeni Anayasayla ilgili cumhurbaşkanı adaylığına dair tartışmalar oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu tartışmalara ilişkin "Benim adaylık gibi bir derdim yok" demişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu açıklaması sonrası MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de şu ifadeleri kullanmıştı:

"Derdi, vatan-millet olan bir cumhurbaşkanının yolundan caymaya hakkı yoktur."

Bahçeli'nin açıklaması sonrası siyaset arenası bir kez daha Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden cumhurbaşkanı adaylığıyla hareketlendi. Azerbaycan dönüşü bu konuya ilişkin soruları yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'nin çağrısına ilk kez yanıt verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sayın Bahçeli'nin şahsıma yönelik sözleri için teşekkür ediyorum. Gerçekten büyük memnuniyet duydum, onore oldum. Sayın Bahçeli tecrübesiyle, birikimiyle Türk milliyetçiliğinin aksakalıdır. Kendisi Cumhur İttifakı'nın birlik ve beraberliği, devletimizin bekası için çok kıymetli bir duruş sergilemiştir. İttifakımız sadece seçim kazanmaya yönelik değil, Türkiye'nin geleceğini inşa etmeye dönük bir devlet vizyonudur. Cumhur İttifakı'nın temelinde karşılıklı güven, istikrar arzusu ve milli konularda ortak duruş yer almaktadır. Yolumuza bu şekilde güçlenerek devam ediyoruz."
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