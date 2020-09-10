Erdoğan sessiz: Macron'a o cevap verdi

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) Sözcüsü Ömer Çelik, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un açıklamalarına şahsi Twitter hesabında cevap verdi.





"Macron 'sorunumuz Türkiye halkıyla değil, Erdoğan’la' demiş. Sömürgecilerin eski ve ahlaksız bir oyunudur bu." diyen Çelik, "Bizim sizin gibi sömürgeci kafalarla sorunumuz var Bay Macron. Acı çektirdiğiniz halklarla ve sömürmek istediğiniz halklarla insani ve kardeşlik bağımız var." ifadelerini kullandı.





Çelik, "Tehdit dili kullandığınız ülke Türkiye’dir. Türkiye size en uygun cevapları verecektir." dedi.





MACRON'A LİBYA'DA TOPLU MEZAR İTHAMI





Çelik şöyle devam etti: “Erdoğan ayrı, Türkiye halkı ayrı” diyerek oynadığınız oyunu defalarca Afrika’da oynadığınızı biliyoruz. Fransa gibi bir devleti bugünkü başarısız duruma düşüren Macron’dur. Macron, Fransa’yı yönetme beceriksizliğini dış politika saldırganlığı ile örtbas etmeye çalışıyor. Macron, Hafter’in toplu mezarlarından sorumludur."