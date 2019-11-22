Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan yerli halımızı tanıttı (!) /22 Kasım 2019 20:31

Erdoğan yerli halımızı tanıttı (!)

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gazetecilere Saray’a aldığı yeni halısını tanıttı. Erdoğan, “Arkadaşlar bu halımız Hereke’dir. 108 m2. Yerli ve milli.” ifadelerini kullandı.

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Erdoğan daha sonra ‘yerli ve milli’ halısının üzerinde Ekvador Cumhuriyeti Büyükelçisi Fanny De Lourdes Puma Puma’yı ‘güven mektubunu’ sunmak üzere kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Arkadaşlar bu halı yeni. Hereke... 108 metrekare, yerli ve milli" diyerek Cumhurbaşkanlığının tören salonuna yeni serilen halıyı tanıttı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün akşam Ekvator Cumhuriyeti’nin Ankara Büyükelçisi Fanny de Lourdes Puma Puma’yı makamında kabul etti.

Kabulde Büyükelçi Fanny de Lourdes Puma Puma, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a güven mektubu sundu. Büyükelçi Puma’nın bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan’a takdimi ve fotoğraf çekiminin ardından tören sona erdi.

“108 METREKARE YERLİ VE MİLLİ”

Tören öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, salona girdiğinde gazetecilere, “Arkadaşlar bu halı yeni. Hereke… 108 metrekare, yerli ve milli” diyerek tören salonuna yeni serilen halıyı gösterdi.
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