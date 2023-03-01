Erdoğan yine '14 Mayıs' dedi, deprem eksikliklerini eleştirenleri ise tehdit etti

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM'deki haftalık grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.







Erdoğan buradaki konuşmasında, 45 bini aşkın yurttaşın hayatını kaybettiği Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası gündeme gelen 'Seçim ertelenecek mi' sorusuna en net yanıtı verdi, "Bu millet 14 Mayıs’ta gereğini yapacaktır" dedi.





'NOT' ETTİ, AKŞENER'İ HEDEF ALDI

Öte yandan Erdoğan, kendisine eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesinin üzerinden 61 gün geçtiğini hatırlatan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i de hedef aldı.





Erdoğan, "Yavru muhalefet yargıya bizim yön verdiğimizi söylüyor... Ya ayıptır. Türkiye'de Erdoğan'ın bu konuda nasıl davrandığını Rabbim bilir, sen anlamazsın. Sen önce kendini düzelt. Şunu iyi bilin ki bu millet inşallah 14 Mayıs'ta gereğini yapacak. Asla bu tür kuru sıkı atanlara prim vermeyecektir" dedi.





Akşener'i ve onun üzerinden muhalefeti tehdit eden Erdoğan, "Oluşturulan her algıyı, rahatsız oluyorlar ama söylüyorum, not ediyoruz. Şimdi tek gündemimiz depremdir" ifadelerini kullandı.





AKŞENER NE DEMİŞTİ?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin bugünkü grup toplantısında Sinan Ateş cinayetinin üzerinden 61 gün geçtiğini belirterek Erdoğan'a seslenmişti. Akşener, "Sayın Erdoğan söylesene; yargının işini yapmasına neden engel oluyorsun? Söylesene kimden, kimlerden korkuyorsun! Söylesene sorumluluktan kaçarak, olanları örtbas edebileceğini mi sanıyorsun?" demişti.





KIZILAY VE AFAD'I ELEŞTİRENLERE TEHDİT: 'İLERİDE HESABINI SORACAĞIZ'

Erdoğan konuşmasında ayrıca, deprem felaketindeki koordinasyonsuzluğu sebebiyle gündem olan AFAD'ı ve AHBAP Derneği'ne çadır sattığı ortaya çıkarılan Kızılay'ı eleştirenleri üstü kapalı tehdit etti.





"AFAD'ın ve diğer STK'ların pek çok afette, insani krizde gösterdiği çalışmaları yakından takip ettik" diyen Erdoğan, "Sivil yardım kuruluşlarına, bunlara yapılan hakaretleri de asla unutmadığımızı, ileride hesabını sormak üzere kayıtlarımıza aldığımızı da ifade etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.







