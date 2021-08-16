Samanyolu Haber /Politika / Erdoğan 'yine' 3 gün arayla kendini yalanladı /16 Ağustos 2021 11:04

Erdoğan 'yine' 3 gün arayla kendini yalanladı

Taliban’ın Afganistan’ın başkenti Kabil’e girmesinin ardından açıklama yapan AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3 gün önceki konuşmasını yalanladı.

Erdoğan 'yine' 3 gün arayla kendini yalanladı

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Taliban’ın Afganistan’ın başkenti Kabil’e girmesinin ardından açıklamalarda bulundu. Afganistan’dan Türkiye’ye gelen göçmenlerle ilgili konuşan Erdoğan, “Türkiye olarak İran üzerinden gerçekleşen ve giderek yoğunlaşan bir Afgan göçmen dalgasıyla karşı karşıyayız.” dedi.

3 gün önce CNN Türk- Kanal D ortak yayınında konuşan Erdoğan, ‘‘Sosyal medyada birilerinin abarttığı şekilde sınırlarımızdan düzensiz göç akını söz konusu değil.” demişti.

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, konuyla ilgili Twitter’dan yaptığı paylaşımda, “Erdoğan 3 gün önce Afganistan’dan göç akını yok. Bu sosyal medyanın yalanı demişti. Bugün kendisini yalanlayıp var dedi. Göçlere karşı önlemini merak ediyorsanız söyleyeyim: Avrupa’nın huzuru düşünüyor.” ifadelerini kullandı.
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Erdoğan 'yine' 3 gün arayla kendini yalanladı

Erdoğan 'yine' 3 gün arayla kendini yalanladı

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