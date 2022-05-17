Erdoğan yine BAE'nin yolunu tuttu

Kavgalı olduğu 9 yıl aradan sonra karşılıklı ziyaretlerle normalleşme girişimleri başlatılan Birleşik Arap Emirlikleri ile AK Parti iktidarı BAE'nın yeni Devlet Başkanı ile işi sıkı tutmak istiyor.





Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) önceki Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayed El Nahyan'ın vefatı nedeniyle Abu Dabi'ye taziye ziyaretinde bulunacak.





Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:





* “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, BAE eski Devlet Başkanı merhum Şeyh Halife bin Zayed El Nahyan’ın vefatı nedeniyle 17 Mayıs 2022 tarihinde Abu Dabi’ye taziye ziyaretinde bulunacaklar ve bu vesileyle BAE Devlet Başkanı ve Abu Dabi Emiri Şeyh Muhammed bin Zayed El Nahyan’la ikili görüşme gerçekleştireceklerdir.”



