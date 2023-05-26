Erdoğan yine camide miting yaptı

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma Namazı’nın ardından Çamlıca Camii’nin içinde cemaate hitap etti. Erdoğan, 14 Mayıs'ta yapılan seçimlerin öncesinde de yine camide miting yapmış ve çok tepki çekmişti.







Erdoğan, öğle saatlerinde Üsküdar Kısıklı’daki konutundan Büyük Çamlıca Camii’ne geçti. Cuma namazını burada kılan Erdoğan, cami içinde cemaate hitap etti.





Erdoğan, “Ben milletimize inanıyorum, ümmete inanıyorum, rabbim nice fetihlere yürümeyi bizlere nasip etsin. Şimdiden bu fetihlere adım atmaya bizleri muktedir eylesin” dedi.