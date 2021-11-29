Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan yine faiz kararını savundu, dolar tekrar yükseldi /29 Kasım 2021 19:18

Erdoğan yine faiz kararını savundu, dolar tekrar yükseldi

Güne 12,50 seviyesinin hemen altında dolar kuru gün içinde 12,50- 12,60 arasında seyrederken AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın faize ilişkin açıklamalarının ardından 12,80 seviyesini gördü.

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AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Türkmenistan ziyareti dönüşünde yaptığı açıklamaların ajanslar tarafından geçilmesinin ardından dolar yeniden yükselişe geçti.

Erdoğan’ın Cuma günü İzmir’de yaptığı mitingde ekonomiye dair verdiği mesajların peşi sıra dolar 12,30 TL seviyesinden 12,50 TL seviyelerine kadar çıkmıştı.

Dolar, yeni haftaya da Erdoğan’ın açıklamalarının etkisinde girdi ve 12,50 TL’nin hemen altında güne başladı.

Cumhuriyet'in haberine göre Erdoğan’ın Türkmenistan dönüşünde yaptığı açıklamalarının ardından ise dolar, yeniden 12,80 TL’nin üzerini gördü. Saat 15:00 itibariyle dolar 12,77 TL seviyesinden işlem gördü. 

Erdoğan'ın doların yükselmesine sebep olan açıklamaları özetle şöyle:

- En başından beri düşük faizi savunuyorum, bundan taviz veremem ve vermeyeceğim.

- Eğer ben de ekonomi tahsili görmüşsem ve bu ekonomi tahsilinden de öte bazı değerler silsilesi içerisinde de inandıklarım, bilgim varsa, faiz sebeptir, netice değildir; enflasyon neticedir.

- Enflasyonun sebep, faizin netice olduğunu savunuyorlar. Peki, öyleyse dünyaya şöyle bir bakalım. Şu anda küresel ekonominin egemen olduğu dünyada acaba enflasyon sebep, faiz netice midir, yoksa faiz mi sebep enflasyon mu neticedir? Şu anda Amerika’da enflasyonun geldiği nokta ortada. Avrupa’da enflasyonun geldiği nokta ortada. İsrail’e bakalım, İsrail’de faiz nedir, enflasyon nedir, oranlar ne durumdadır? Buna bakalım. Buna baktığımız zaman bizim tezimizin doğru olduğunu oralarda zaten görüyoruz. Şu anda da ben yine iddiamdayım.

- Son günlerde kur üzerinde iktisadi temelleri bulunmayan hareketler nedeniyle yaşanan fiyat artışlarının oluşturduğu sorunları da milletimizin lehine yatırım, istihdam ve üretimle çözeceğiz.

- Göreceksiniz enflasyon seçim öncesi nerelere düşecek. Çok açık net bütün delilleriyle her şeyiyle ortada, faiz lobileri kuduruyor.
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