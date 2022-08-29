Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan yine harikalar diyarında: "Avrupa'da şu an marketlerin rafları boş" /29 Ağustos 2022 16:06

Erdoğan yine harikalar diyarında: "Avrupa'da şu an marketlerin rafları boş"

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ekonomik krizden etkilenen vatandaştan bir kez daha sabır istedi. Avrupa'da market raflarının boş olduğunu iddia etti.

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AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 Ağustos 1922-2022 Büyük Zafer'in 100. Yılı Etkinlikleri Kütahya Toplu Açılış Töreni'nde konuştu.

Buradaki konuşmasında yurttaşlardan yine 'sabır' isteyen Erdoğan, "Biz Tarım Kredi Kooperatifleri ile vatandaşa daha ucuz ürünler satmaya başladık. Bu artarak devam edecek. Market sayısını 3 bine çıkaracağız. Vatandaşım ucuz ürün almaya devam edecek. Biraz sabır ve daha çok destek istiyorum" dedi.

"MARKETLERİN RAFLARI AVRUPA'DA BOŞ"
"Son dönemde milletimizin canını yakan bazı sıkıntılar var ama bu dünyanın da sorunu" diye konuşan Erdoğan, "Tüm gelişmiş ülkelerin böyle bir sorunları yokmuş gibi davrandığına bakmayın. Bak doğalgaz bulamıyorlar... Marketlerin rafları Avrupa'da boş" ifadelerini kullandı.

"UTANMADAN 'İŞSİZLİK VAR' DİYORLAR, NE İŞSİZLİĞİ YA?"
Erdoğan konuşmasının devamında ise "Bay Kemal diyor ya 'Ne verdin' diye... Kütahyalı çiftçilerimize toplamda 1.5 milyar tutarında tarımsal destek verdik...

Bir de utanmadan sıkılmadan diyorlar ki, 'İşsizlik var.' Ne işsizliği ya!" dedi.

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