AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 Ağustos 1922-2022 Büyük Zafer'in 100. Yılı Etkinlikleri Kütahya Toplu Açılış Töreni'nde konuştu.





Buradaki konuşmasında yurttaşlardan yine 'sabır' isteyen Erdoğan, "Biz Tarım Kredi Kooperatifleri ile vatandaşa daha ucuz ürünler satmaya başladık. Bu artarak devam edecek. Market sayısını 3 bine çıkaracağız. Vatandaşım ucuz ürün almaya devam edecek. Biraz sabır ve daha çok destek istiyorum" dedi.





"MARKETLERİN RAFLARI AVRUPA'DA BOŞ"

"Son dönemde milletimizin canını yakan bazı sıkıntılar var ama bu dünyanın da sorunu" diye konuşan Erdoğan, "Tüm gelişmiş ülkelerin böyle bir sorunları yokmuş gibi davrandığına bakmayın. Bak doğalgaz bulamıyorlar... Marketlerin rafları Avrupa'da boş" ifadelerini kullandı.





"UTANMADAN 'İŞSİZLİK VAR' DİYORLAR, NE İŞSİZLİĞİ YA?"

