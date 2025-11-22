Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan yine imzaladı otomobillere 500 bin liraya varan zam geldi /22 Kasım 2025 15:29

Erdoğan yine imzaladı otomobillere 500 bin liraya varan zam geldi

Cumhurbaşkanlığı kararıyla getirilen otomotivde ek vergi düzenlemeleri bugün yürürlüğe girdi. Buna göre bazı otomobil modellerinin fiyatı 500 bin liradan fazla artacak.

Resmi Gazete'de 22 Eylül 2025'te yayımlanan 10436 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile otomotiv ithalatında ek mali yükümlülük öngören yeni vergisel düzenlemeler hayata geçirilmişti. Bu düzenleme için tanınan 60 günlük geçiş süresi 21 Kasım Cuma 23.59 itibarıyla sona erdi. Bugünden itibaren AB ve Serbest Ticaret Anlaşması dışındaki ülkelerden getirilen ithal araçlarda daha yüksek fiyatlar geçerli olacak.

Yeni düzenleme, mevcut yüzde 10'luk taban gümrük vergisine ek olarak tüm araç segmentlerinde ilave mali yükümlülükler getiriyor.

Zam oranının benzinli ve dizel otomobillere yüzde 25 veya en az 6.000 dolar, hibrit otomobillere yüzde 25 veya en az 6.000 dolar, Plug-in hibrit otomobillere yüzde 30 veya en az 7.000 dolar, elektrikli otomobillere ise yüzde 30 veya en az 8.500 dolar ek vergi getirilmesi bekleniyor.

Düzenleme, Çin, Japonya, Meksika ve Güney Afrika olmak üzere çok sayıda büyük otomobil ihracatçısı ülkelerden getirilen araçların fiyatını doğrudan etkilenecek.

Yeni düzenlemenin bazı modellerin Türkiye pazarından çekilmesi, bazı yeni modellerin gelmesi veya rekabet güçlerinin azalmasına neden olabileceği belirtiliyor. Elektrikli araçlarda 7 bölgede en az 20 yetkili servis bulunması şartı nedeniyle ithalat süreci daha zorlu ilerliyor. Buna karşın benzinli ve dizel araçlar şu anda daha avantajlı konumda bulunuyor.

Düzenleme özellikle Japon üretimi araçlarda doğrudan fiyat artışına yol açacak ve Türkiye'de popüler birçok modelin liste fiyatlarını da yükseltecek.
540 bin lirayı buluyor

Matrahsız fiyatı 1 milyon TL olan bir araç için yeni ek vergi 250.000 TL. Üzerine eklenen ÖTV ve KDV ile toplam artış 540 bin TL’yi bulabiliyor. Matrah yükseldikçe zam oranı da katlanarak artıyor. Bu nedenle bazı modellerde fiyat farkının 500 bin TL’nin üzerine çıkması bekleniyor.

Fiyat artışı beklenen bazı araba modelleri:

Nissan X-Trail (e-POWER / e-4ORCE)

Subaru Forester e-BOXER

Subaru Crosstrek (XV)

Suzuki Jimny

Toyota RAV4 Hybrid

Honda Jazz e:HEV

Honda HR-V e:HEV
