Samanyolu Haber /Politika / Erdoğan, yine muhalefete yüklendi: Bunlar talimatı Kandil’den alıyor /19 Mayıs 2023 23:23

Erdoğan, yine muhalefete yüklendi: Bunlar talimatı Kandil’den alıyor

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi’nde Hemşehri Dernekleri Buluşması’nda konuştu. Hedefinde yine muhalefet vardı. Terör üzerinden yüklendi. Erdoğan’ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:

SHABER3.COM

    Bugün alnı ak bir şekilde karşınızda durabiliyoruz. Aramızdaki muhabbeti anlayamayanların yenilgi sonrası millete hakaret etmeleri kendi karakter fukaralıklarını gösterir.
    Seçim gecesi yaşananları gördünüz. Depremzedelerimize yapılan saygısızlık bile kabahat kasesini doldurmaya yeter. Depremlerin ardından kardeşlerimiz için çalışırken bunlar ne yaptı? Küçük çalışmaları reklam malzemesi haline getirmek dışında ne yaptı? Şov yapmak dışında bunlar ne yaptı?
    Bizler depremzedelerimizin yaralarını zaten sarıyoruz. Onlar olsa da olur olmasa da olur. Seçimden sonra utanmadan, arlanmadan depremzedelerimize hakaret etmelerine ne diyeceğiz? Bunların gerçek yüzü bu. Faşizm bunların ruhuna sirayet etmiş.
    Bunlar talimatı Kandil’den alıyor. Defne’de CHP yüzde 80, biz yüzde 20 oy aldık. Ama hastanemizi yaptık, onlara rağmen yaptık. Pazar günü de açılışını yapacağız. Biz kime ne kadar oy çıkmış ona bakmayız.
    Benim polisim, askerim, zannediyor musun sana fırsat verecekler? Böyle bir fırsatı vermezler. ‘PKK’lı, Gezi’ci, teröristleri, Selo’yu serbest bırakacağız’ dediler. Biz iş başında olduğumuz sürece adalet, hukuktan başka mekanizma çalışmaz.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Erdoğan, yine muhalefete yüklendi: Bunlar talimatı Kandil’den... Sonraki Haber >>

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

Texas milletvekili De La Cruz: "Türkiye'deki insan hakkı ihlalleri artık göz ardı edilemez"

Texas milletvekili De La Cruz:

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
23:41:30