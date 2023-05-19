Erdoğan, yine muhalefete yüklendi: Bunlar talimatı Kandil’den alıyor

Bugün alnı ak bir şekilde karşınızda durabiliyoruz. Aramızdaki muhabbeti anlayamayanların yenilgi sonrası millete hakaret etmeleri kendi karakter fukaralıklarını gösterir.

Seçim gecesi yaşananları gördünüz. Depremzedelerimize yapılan saygısızlık bile kabahat kasesini doldurmaya yeter. Depremlerin ardından kardeşlerimiz için çalışırken bunlar ne yaptı? Küçük çalışmaları reklam malzemesi haline getirmek dışında ne yaptı? Şov yapmak dışında bunlar ne yaptı?Bizler depremzedelerimizin yaralarını zaten sarıyoruz. Onlar olsa da olur olmasa da olur. Seçimden sonra utanmadan, arlanmadan depremzedelerimize hakaret etmelerine ne diyeceğiz? Bunların gerçek yüzü bu. Faşizm bunların ruhuna sirayet etmiş.Bunlar talimatı Kandil’den alıyor. Defne’de CHP yüzde 80, biz yüzde 20 oy aldık. Ama hastanemizi yaptık, onlara rağmen yaptık. Pazar günü de açılışını yapacağız. Biz kime ne kadar oy çıkmış ona bakmayız.Benim polisim, askerim, zannediyor musun sana fırsat verecekler? Böyle bir fırsatı vermezler. ‘PKK’lı, Gezi’ci, teröristleri, Selo’yu serbest bırakacağız’ dediler. Biz iş başında olduğumuz sürece adalet, hukuktan başka mekanizma çalışmaz.