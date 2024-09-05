Samanyolu Haber /Dünya / Erdoğan, yine Rusya yolcusu! /05 Eylül 2024 10:27

Erdoğan, yine Rusya yolcusu!

Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı Yuri Uşakov, Türkiye’nin BRICS’e tam üye olmak için başvuruda bulunduğunu teyit etti. Uşakov, bu başvurunun değerlendirileceğini belirtti.

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Türkiye’den konuyla ilgili ilk resmi açıklama, AKP sözcüsü Ömer Çelik’ten geldi. Çelik, “BRICS’e üye olmak istediğimiz talebi açıktır. Süreç devam ediyor, somut gelişme olursa paylaşırız. Türkiye’nin BRICS dahil önemli platformlarda yer almak istediğini sayın Cumhurbaşkanımız ifade etmiştir” dedi.

Ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Rusya’nın Kazan kentinde yapılacak BRICS Zirvesi’ne katılmayı kabul ettiği açıklandı.
Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, Erdoğan’ın Tataristan’ın başkenti Kazan’daki zirveye katılma davetini kabul ettiğini duyurdu.

BRICS’in Genişlemesi ve Türkiye’nin Olası Katılımı

BRICS, Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika’nın ekonomik ve kültürel işbirliğini güçlendirmek amacıyla oluşturduğu bir yapı olarak biliniyor.

Son dönemde İran, Suudi Arabistan, Mısır, BAE ve Etiyopya’nın katılımıyla üye sayısı 10’a yükselen BRICS, küresel ekonomide alternatif bir güç merkezi olma yolunda ilerliyor. Türkiye’nin bu yapıdaki olası rolü, hem bölgesel hem de küresel dengeler açısından dikkat çekici olabilir.

BRICS, gelişmekte olan ülkelerin küresel düzende daha fazla söz sahibi olmasını hedefliyor. ABD ve Batı’nın ekonomik hakimiyetine karşı bir denge unsuru olarak görülen bu yapı, Türkiye gibi ülkeler için yeni işbirliği ve stratejik ortaklık fırsatları sunabilir.

Erdoğan’ın Kazan’daki zirveye katılımı, Türkiye’nin BRICS içindeki yerini ve gelecekteki olası rolünü belirlemede önemli bir adım olabilir.
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