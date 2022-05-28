Erdoğan yine yalan söyledi!

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?





Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bugün CNNTürk televizyonunda katıldığı bir programda Atatürk Havalimanı’nın Millet Bahçesi’ne dönüştürülmesi projesine yönelik soruları yanıtladı.Havalimanında kuzey-güney yönlü pistin kırılarak yok edilmesini öngören projeye ilişkin tartışmalar sürerken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz hafta “Bir ihtimal pistleri belki de kaldırmayacağız. Pistler belki de kalacak” demişti.Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bugün yaptığı açıklamada kuzey-güney yönlü pistlerin kaldırılacağını duyurdu. Kurum şöyle konuştu:“Atatürk Havalimanı’nda 2 pist var biri kuzey, güney yönündeki diğeri de doğu-batı yönündeki pist. Kuzey-güney yönündeki piste biz bir millet bahçesi yapıyoruz. 1 pist kalacak, afet dönemlerinde hizmet verecek” dedi.Terminal binalarının da dönüştürüleceğini söyleyen Kurum, “Bu çerçevede mimarlarımızla bu binaları restore ederek içindeki düzenlemeleri yaparak fuar alanına çevireceğiz, müzeler yapacağız. Robotik alanlar oluşturacağız. Burada kullanabilecek ne varsa bu projeyi projelendirdik. Hangarlar da kalacak” dedi.Erdoğan: Atatürk Havalimanı'nda bir ihtimal pistleri kaldırmayacağızErdoğan: Atatürk Havalimanı'nda bir ihtimal pistleri kaldırmayacağızGeçtiğimiz hafta Kütüphane Söyleşileri’nde gençlerle sohbet eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,”Atatürk Havalimanı'na millet bahçesi yapılması sizce herkesi mutlu edecek mi?” sorusuna, “Ben şimdiden müjdeyi vereyim, inşallah çok çok mutlu edecek” yanıtını vermiş ve şöyle demişti:“Bir ihtimal pistleri belki de kaldırmayacağız. Pistler belki de kalacak ama pistlerin dışındaki şu andaki mevcut yeşil alanları çok daha farklı bir yeşil alan haline getirmek suretiyle orayı zenginleştireceğiz. Şu anda proje üzerindeki çalışmalarımızı sürdürüyoruz”