Erdoğan yastık altına göz dikti

AKP'nin 7. Olağan Büyük Kongresi'nde konuşan Erdoğan, son günlerde kurdaki sert hareketliliğe ilişkin konuştu. Ekonomide problem olmadığını iddia eden Erdoğan, vatandaştan yastık altındaki birikimlerini istedi.





Erdoğan kongredeki konuşmasında krize ilişkin şunları söyledi:





"Son birkaç gündür piyasalardaki dalgalanmalar, Türkiye ekonomisinin temellerini, gerçek dinamiklerini, potansiyelini kesinlikle yansıtmıyor.







Ellerinde döviz ve altın tutan vatandaşlarımıza çağrı yapmak istiyorum. Vatandaşlarımdan evlerindeki döviz ve altını çeşitli finans araçlarına yatırarak ekonomi ve üretime kazandırmalarını istiyorum. Ülkemize yatırım yapan uluslararası yatırımcılara Türkiye'nin gücüne ve potansiyeline güvenmeleri çağrısında bulunuyorum.





Herhangi bir endişeye gerek yok. Uluslararası yatırımcıların Türkiye'ye güvenmelerini istiyorum."



