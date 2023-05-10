Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan yine 'yeni Anayasa' dedi; Seçimlerden sonra... /10 Mayıs 2023 13:25

Erdoğan yine 'yeni Anayasa' dedi; Seçimlerden sonra...

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Danıştay Başkanlığı 155. Kuruluş Yıldönümü Töreni"nde konuştu. Erdoğan, "Türkiye'yi milli irade eliyle hazırlanmış sivil ve özgürlükçü anayasaya kavuşturmak istiyoruz. Türkiye Yüzyılı vizyonumuzun en önemli hedefi bu olacaktır. Seçimlerden sonra bu konuyu gündeme taşıyacağız" dedi.

SHABER3.COM

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Danıştay Başkanlığı 155. Kuruluş Yıldönümü Töreni"nde açıklamalarda bulundu. 

Konuşmasında "Türkiye'yi milli irade eliyle hazırlanmış sivil ve özgürlükçü bir Anayasa'ya kavuşturmak istiyoruz" diyen Erdoğan, "Seçimlerin ardından bu konuyu hem milletimizin hem meclisimizin gündemine taşıyacağız" ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet'in haberine göre Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satırbaşları şu şekilde:

" -Danıştay'a emeği geçenleri yad ediyorum. Teşkilatımız kurulduğundan bugüne sürekli gelişerek hizmet vermeyi sürdürmüştür. Her ne kadar vesayet dönemi hayali ve hevesiyle yargı kurumlarımıza saldıranlar varsa da artık bu taktik yöntemlerine kimse itibar etmiyor.

- Yargı ile yürütme arasındaki ilişkiler dünyanın her yerinde tartışmalara konu almaktadır.

-Ülkemizde bu tartışmalar kurumları yıpratıcı olmuştur. Milletimiz kendi adına karar veren yargı kurumlarına giderek daha fazla güvenmekte.

-Türkiye'yi milli irade eliyle hazırlanmış sivil ve özgürlükçü bir Anayasa'ya kavuşturmak istiyoruz. Seçimlerin ardından bu konuyu hem milletimizin hem meclisimizin gündemine taşıyacağız.


Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Erdoğan yine 'yeni Anayasa' dedi; Seçimlerden sonra... Sonraki Haber >>

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

Texas milletvekili De La Cruz: "Türkiye'deki insan hakkı ihlalleri artık göz ardı edilemez"

Texas milletvekili De La Cruz:

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:29:06