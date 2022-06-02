Erdoğan: Yunanistan ile aramızdaki o anlaşmamızı bozduk





Almanya’dan Türkiye’ye itidal çağrısı





Almanya Başbakanı Olaf Scholz ise Ankara ve Atina arasındaki gerilimin tırmanması nedeniyle Türkiye'ye Yunanistan'a karşı itidalli olması çağrısında bulundu.Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada Türkiye ve Yunanistan arasındaki son haftalardaki gerileme ilişkin önemli açıklamalar yaptı.Daha önce Türkiye'deki yönetimlerin Yunanistan'ın NATO'ya girişini desteklediğini anlatan Erdoğan, ABD'nin 9 üssünün Yunanistan'da kurulmasına imkan hazırlandığını dile getirdi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin bir süre önce Yunanistan ile "Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey" anlaşması yaptığını anımsatarak, şunları söyledi:"Dün Dışişleri Bakanı'ma da söyledim. Biz, Yunanistan ile Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey anlaşmamızı bozduk. Zira biz şahsiyetli dış politikadan yanayız. Eğer dış politikada şahsiyetini kaybetmiş olanlar varsa onlarla birlikte olmayı asla düşünemeyiz. İkide bir uçaklarınla kalk, bize gösteri yap. Ne yapıyorsun sen? Kendine gel. Tarihten hiç ders almıyor musun? Tarihte neredeydin, şimdi neredesin. Ondan sonra başlıyorsun ağlayıp sızlamaya. Türkiye ile dans etmeye kalkma, yorulur, yolda kalırsın. Onun için de bu anlaşmayı ortadan kaldırmak suretiyle, arkadaşlarıma da söyledim, bunlarla artık ikili görüşmeleri de yapmıyoruz ve yapmayacaksınız. Çünkü bu Yunanistan yola gelmeyecek. Neymiş, Amerika'da Rum lobisiymiş, oraya gidecek, orada kongrede konuşma yapacak, o kongrede aleyhimize sözler sarf edecek. Arkadan Davos'a gidecek. Biz artık bunlardan bıktık. Dürüst olacaksan karşımızda koltuğun hazır ama dürüst olmazsan kusura bakma".Almanya Başbakanı Olaf Scholz ise Ankara ve Atina arasındaki gerilimin tırmanması nedeniyle Türkiye'ye Yunanistan'a karşı itidalli olması çağrısında bulundu.Alman hükümeti sözcüsü, günlük basın toplantısında iki ülke arasında tırmanan gerginliğe atıfta bulundu ve bu konuda Başbakan Olaf Scholz’un görüşlerini aktardı.Alman sözcü, “Başbakan, mevcut durum göz önüne alındığında, tüm NATO müttefiklerinin birlik içinde olması ve kendi aralarında tahriklerden kaçınmaları gerektiği görüşünde. Yunan hava sahasını ihlal etmek ve Yunan adaları üzerinde uçmak olumlu değil ve ittifak ruhuna aykırı görünüyor” dedi.Alman sözcü, AB’nin bir üyesinin egemenliğinin tartışılmasını kabul edemeyeceklerini sözlerine ekledi.