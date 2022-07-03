Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan yüz felci mi geçirdi; Bursa programı neden iptal oldu? /03 Temmuz 2022 10:21

Erdoğan yüz felci mi geçirdi; Bursa programı neden iptal oldu?

AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Bursa programının, 4 saat kala ertelenmesi tartışma konusu oldu. Sosyal medyada birbiri ardına iddialar ortaya atıldı. O iddialardan biri isi Erdoğan'ın yüz felci geçirdiği iddiası.

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Erdoğan'ın Bursa programının iptal edilmesinin sebebi merak konusu oldu. Sebebe ilişkin resmi açıklama yapılmayınca sosyal medyada farklı iddialar dolaşmaya başladı. 

Erdoğan’ın sağlık problemlerimin olduğu ortaya atıldı. Sosyal medyaya yansıyan haberlere göre Erdoğan kısmi yüz felci geçiriyor. Doktorlar tedaviye başlarken, Erdoğan’a felcin geçici olduğu ve zamanla düzeleceği bilgisi verildi.
 
Bir diğer iddia ise Tayyip Erdoğan’ın soğuk algınlığı sebebiyle Bursa programına katılamadığı yönünde.

Diğer yandan gazeteci Memduh Baraktaroğlu kısa bir süre önce bir youtube kanalında Erdoğan’ın yüz felci geçireceğini söylemişti. Bunun sebebini de Erdoğan yüksek dozda kortizon verilmesine bağlamıştı. İddia gerçek ise Bayraktaroğlu’nun tahmini doğrulanmış olacak.
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