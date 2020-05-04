Samanyolu Haber /Politika / Erdoğan yüzde 51 şartını değiştirebilir /04 Mayıs 2020 13:39

Erdoğan yüzde 51 şartını değiştirebilir

Kamuoyu araştırma şirketi KONDA'nın Genel Müdürü Bekir Ağırdır, son günlerde yeniden tedavüle sürülen "erken seçim" iddiasını gerçekçi bulmadığını söyledi. Ağırdır'a göre Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ilk turda cumhurbaşkanı seçilme şartı olan yüzde 51'i kaldırabilir.

SHABER3.COM

Kamuoyu araştırma şirketi KONDA'nın Genel Müdürü Bekir Ağırdır, Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) ile müttefiği Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) Korona salgını ve ekonomik kriz şartlarında erken seçime gitmeyeceğini belirtti. 

Erken seçimden ziyade seçim sisteminde değişiklik yapma ihtimalinin gündeme gelebileceğini ifade eden Ağırdır, “Başkanlık sistemini iki turlu olmaktan çıkararak, 51 şartını kaldırarak, bu zorunluluktan kurtulmak daha kolay bir yol gibi görünüyor. Üstelik bu konuda muhalefeti ikna etme fırsatları var.” dedi. 

KORONA SALGININDA KUTUPLAŞMA ARTTI

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır ve T24 Yazarı Murat Sabuncu, siyasetin gündemindeki erken seçim söylentilerini değerlendirdi. 

Erken seçim söylentilerinin gerçekçi olmadığını düşündüğünü ifade eden Bekir Ağırdır, bunun sebeplerini şöyle sıraladı: “Birincisi henüz muhalefetin iktidar kanadını seçime zorlayacak bir heyecan dalgası gözlenmiyor. İkincisi iktidar kanadı ülkeyi yönetme aczine düşmüş de görünmüyor, katılırız katılmayız bürokrasiye ve meclise hâkimiyet sürüyor. Üçüncüsü, şimdiye kadar AKP ve Cumhurbaşkanının siyaset yapma tarzına bakılırsa erken seçim, aşağı yukarı 3 yıllık bir iktidardan feragat etmek demek. Halbuki Erdoğan'ın tarzı bu değil." 

"Dolayısıyla bu tür dinamikler yok, altındaki zihni koalisyonda da bir çözülme, sıkıştırma veya parçanlama  da yok." diyen Ağırdır, "O nedenle erken seçim ihtimalini uzak görüyorum.” tespitinde bulundu.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Erdoğan yüzde 51 şartını değiştirebilir Sonraki Haber >>

Eğitim uçağı düştü

Eğitim uçağı düştü

Fotoğraflarından sonra görüntüleri de ortaya çıktı

Fotoğraflarından sonra görüntüleri de ortaya çıktı

Hatalı sollama felaket getirdi

Hatalı sollama felaket getirdi

Bu kasaba kendi parasını basıyor

Bu kasaba kendi parasını basıyor

Hikayesi yazılmamış basın emekçileri: Temsilciler

Hikayesi yazılmamış basın emekçileri: Temsilciler

‘Sağlık Bakanlığı gerçek vaka sayısını biliyor ama paylaşmıyor’

‘Sağlık Bakanlığı gerçek vaka sayısını biliyor ama paylaşmıyor’

Hükümet istedi, Netflix 15 Temmuz'u Türkiye'den kaldırdı

Hükümet istedi, Netflix 15 Temmuz'u Türkiye'den kaldırdı

Çarpıcı iddia: Türkiye'de tanı koymadığımız 1 ila 5 milyon korona hastası var

Çarpıcı iddia: Türkiye'de tanı koymadığımız 1 ila 5 milyon korona hastası var

‘Hizmeti ve Hocaefendi’yi insanlara anlatırken hangi hataları yapmamalıyız?’

‘Hizmeti ve Hocaefendi’yi insanlara anlatırken hangi hataları yapmamalıyız?’

Enes Kanter’den insan hakları için 1 milyon imza çağrısı

Enes Kanter’den insan hakları için 1 milyon imza çağrısı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
16:56:52