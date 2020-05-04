Erdoğan yüzde 51 şartını değiştirebilir

Kamuoyu araştırma şirketi KONDA'nın Genel Müdürü Bekir Ağırdır, Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) ile müttefiği Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) Korona salgını ve ekonomik kriz şartlarında erken seçime gitmeyeceğini belirtti.





Erken seçimden ziyade seçim sisteminde değişiklik yapma ihtimalinin gündeme gelebileceğini ifade eden Ağırdır, “Başkanlık sistemini iki turlu olmaktan çıkararak, 51 şartını kaldırarak, bu zorunluluktan kurtulmak daha kolay bir yol gibi görünüyor. Üstelik bu konuda muhalefeti ikna etme fırsatları var.” dedi.







KORONA SALGININDA KUTUPLAŞMA ARTTI





KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır ve T24 Yazarı Murat Sabuncu, siyasetin gündemindeki erken seçim söylentilerini değerlendirdi.





Erken seçim söylentilerinin gerçekçi olmadığını düşündüğünü ifade eden Bekir Ağırdır, bunun sebeplerini şöyle sıraladı: “Birincisi henüz muhalefetin iktidar kanadını seçime zorlayacak bir heyecan dalgası gözlenmiyor. İkincisi iktidar kanadı ülkeyi yönetme aczine düşmüş de görünmüyor, katılırız katılmayız bürokrasiye ve meclise hâkimiyet sürüyor. Üçüncüsü, şimdiye kadar AKP ve Cumhurbaşkanının siyaset yapma tarzına bakılırsa erken seçim, aşağı yukarı 3 yıllık bir iktidardan feragat etmek demek. Halbuki Erdoğan'ın tarzı bu değil."





"Dolayısıyla bu tür dinamikler yok, altındaki zihni koalisyonda da bir çözülme, sıkıştırma veya parçanlama da yok." diyen Ağırdır, "O nedenle erken seçim ihtimalini uzak görüyorum.” tespitinde bulundu.