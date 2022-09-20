Erdoğan yüzde 80 enflasyonla övündü: Ülkemde raflar dolu

AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulu için bulunduğu New York’ta, Amerikan PBS kanalına röportaj verdi.







Röportajında bir soru üzerine 2023 seçimlerine de değinen Erdoğan, seçimleri kazanma noktasında endişesi olmadığını söyledi. Erdoğan, “Bizim şu anda seçimleri kazanma noktasında bir endişemiz yok. Halkımızın bize olan bu teveccühü devam ettikçe, bizi kimse tutamaz. Çünkü alternatif yok.” dedi.





Erdoğan röportajında Rusya-Ukrayna savaşı, Şanghay İşbirliği Örgütü’ne üyelik gibi konulara da değindi.





AMERİKA’DA, FRANSA’DA, ALMANYA’DA RAFLAR BOŞ

Ekonomiyle ilgili sorulara da yanıt veren Erdoğan, “Enflasyon aşılamaz bir ekonomik tehlike değildir. Ben ekonomistim. Şu anda yüzde 8, yüzde 9 enflasyonun bile tehdit ettiği ülkeler var. Bizde yüzde 80 var.” dedi.





Erdoğan, “Benim ülkemde marketlerde raflar boş değil. Ama Amerika’da bile bugün raflar boş, Fransa’da raflar boş, Almanya’da raflar boş. Benim vatandaşım şu anda istediği her türlü ürünü marketlerde bulabiliyor. Bizim için şu anda enflasyon bir sıkıntıdır ama yılbaşından sonra biz enflasyonda da bu sıkıntıyı aşacağız ve yolumuza kararlılıkla devam edeceğiz.” diye konuştu.





SEÇİMİ KAZANMA ENDİŞEMİZ YOK

Erdoğan, “Türkiye’de 2023’te yapılacak seçimlere” dair soruya, “Bizim şu anda seçimleri kazanma noktasında bir endişemiz yok. Halkımızın bize olan bu teveccühü devam ettikçe, bizi kimse tutamaz. Çünkü alternatif yok.” cevabını verdi.





ABD İLE İLİŞKİLER İDEAL KONUMDA DEĞİL

“Sizce şu an Türkiye-ABD ilişkileri ne durumda?” sorusunu ise Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İdeal bir konumdadır diyemem.” diyerek yanıtladı.





Erdoğan, “Savunma sanayini iyi bir yere taşımamız lazım. Şimdi F-16 konusunda eğer biz Amerika’dan istediğimiz neticeyi alamazsak ne yapacağız? Başımızın çaresine bakacağız. Siz kalkıp da Yunanistan’a F-16 konusunda her türlü desteği vereceksiniz, orada üsler kuracaksınız ama Türkiye gibi NATO’daki dost ülkeye ve ilk 5 içerisinde NATO’da her türlü desteği veren ülkeye bu desteği vermeyeceksiniz. Bu durumda Türkiye’nin yapacağı iş de başının çaresine bakmaktır. Yoksa bunun dışında bizim Amerika’yla sıkıntımız yok.” ifadelerini kullandı.