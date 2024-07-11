Erdoğan, Zelenski'ye yine arabuluculuk önerdi

ZELENSKİ İLE GÖRÜŞTÜ

Erdoğan ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Ukrayna-Rusya savaşının seyri ile bölgesel ve küresel konuları görüştü.

Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği ABD'nin başkenti Washington'da temaslarına devam ediyor.Sabah saatlerinde zirvenin yapıldığı Walter E. Convention Center'a gelen Erdoğan, zirve kapsamında Müttefik ve Ortak Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı'na katıldı.Erdoğan'a, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç eşlik etti.Erdoğan, toplantı öncesinde bazı liderlerle sohbet etti.Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için bulunduğu ABD'nin başkenti Washington'da, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile bir görüşme gerçekleştirdi.Ukrayna-Rusya savaşının seyri ile bölgesel ve küresel konuların ele alındığı görüşmede Erdoğan, Türkiye'nin Ukrayna-Rusya savaşının adil bir barışla sonuçlanması için gayretlerini sürdürdüğünü, Karadeniz Tahıl Girişimi'nin yeniden canlandırılması için de çalışmalara başlandığını ifade etti.Erdoğan, Türkiye'nin barışa zemin oluşturmak adına arabuluculuk dahil her türlü girişime hazır olduğunu da belirtti.