'Erdoğan zenginlerin dostudur, emeklilere bulamadığı parayı 40 haramilere bulmaktadır'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ardahan'da belediye binası önünde vatandaşlara seslendi.





Yoğun kar yağışı altında yaptığı konuşmada Özel'in gündemi ekonomi oldu. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı eleştiren Özel, "Erdoğan diyor ki, 'Emekliyi asgari ücretliyi enflasyona ezdirmedim'. Maalesef doğru söylemiyor. Tayyip bey gelmeden önce onun kötülediği 3'lü koalisyon döneminde. Ecevit'in son döneminde en düşük emekli maaşı 1 buçuk asgari ücretti. Bugün asgari ücret 22 bin lira 1 buçuk katı olsa emekli maaşı 33 bin lira olacak. Şimdi 14 bin lira yapmaya hazırlanıyorlar. 14 bin lira emekliyi aç bırakma maaşıdır" dedi.





Asgari ücrete yapılan düşük zamma tepki gösteren Özel, "Asgari ücreti 1 yıl zamlamadılar. Neymiş 'asgari ücrete zam yaparsak enflasyon artarmış' hayatımda duyduğum en büyük yalan. Merkez Bankası hesaplamış asgari ücret yüzde 1 artınca enflasyon binde 07 artıyor. Enflasyonu eğer elektriğe zam yaparken düşünmezse, MTV ÖTV'ler artırırken düşürmezsen enflasyon düşmez. Geçen sene enflasyona zam yapmadılar yüzde 50'ye çıktı" diye konuştu.





"ERDOĞAN ZENGİNLERİN DOSTUDUR"

AKP'li Cumhurbaşkanı için "Erdoğan zenginlerin dostudur" diyen Özel, sözlerini şöyle tamamladı:





"O, emeklilere bulamadığı parayı beşli çeteye, 40 haramilere bulmaktadır. Onun 43 zengin müteahhidinin 37'si geçen sene bir kuruş vergi vermedi. Ama buradaki Ardahanlıların vergi vermekten anası ağladı. Elektrik kullanırken vergi, suda vergi, mazota vergi, ekmeğe vergi, kıyafete vergi, kırtasiyeye vergi... Bu vergilerin, dolaylı vergilerin toplamı yüzde 67. Yüzde 20 de maaşlardan kestin, yüzde 87. Şirketler ne verdi? Yüzde 13 dedin, yüzde 11 vergi topladın. Koca koca holdinglerden, 40 haramilerden yüzde 11, garibandan emekliden yüzde 87. Lanet olsun böyle düzene. Bu düzeni değiştireceğiz."



