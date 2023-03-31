Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan zorda: 'Ret' cevabı aldığı Şimşek'i ikinci kez çağırdı /31 Mart 2023 13:35

Erdoğan zorda: 'Ret' cevabı aldığı Şimşek'i ikinci kez çağırdı

AKP'lil Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'i ekonominin başına getirme arzusundan vazgeçmiyor. Yurt dışında bulunan Mehmet Şimşek saatler sonra Türkiye'ye dönecek ve Erdoğan ile tekrar görüşecek.

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AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, ekonominin başına eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'i getirme planı henüz kapanmadı. Yurt dışında bulunan Mehmet Şimşek'in Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere Türkiye'ye döndüğü iddia edildi. Şimşek'in ekonomi yönetiminde tam yetki talebinin karşılanabileceği konuşuluyor. 

'AKTİF SİYASETİ DÜŞÜNMÜYORUM' DEMİŞTİ
Erdoğan, Türk ekonomisinin başına getirmeyi arzuladığı eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile 20 Mart'ta Ankara'da AKP Genel Merkezi'nde görüşmüştü. AKP Genel Merkezi önüne kürsü konulmuş ve medya Şimşek'in açıklama yapması için hazır bekletilmişti. Ancak Mehmet Şimşek, AKP Genel Merkezi'ni arka kapıdan terk etmiş ve 'Aktif siyasete dönmeyi düşünmüyorum" açıklaması yapmıştı. 

ŞİMŞEK MUHALEFETLE DE GÖRÜŞTÜ
O görüşmenin ardından Erdoğan ve AKP'nin Mehmet Şimşek defterini kapattığı konuşuluyordu. Ancak 20 Mart'taki o görüşmenin ardından Mehmet Şimşek'in telefon diplomasisinin hiç durmadığı ortaya çıktı. Hem muhalefet hem de iktidar partisinin kurmaylarının Mehmet Şimşek'le görüşmeleri devam etti. Şimşek sonunda AKP'den gelen çağrılara kayıtsız kalamadı. 

ANKARA'DA İKİNCİ BULUŞMA OLACAK
Patronlar Dünyası'ndan Toygun Atilla'nın haberine göre, yurtdışında olan Mehmet Şimşek, AKP'nin daveti üzerine Ankara'ya döndü. Mehmet Şimşek ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir kez daha görüşecekleri öğrenildi. Şimşek'in görüşmede, yine "Ekonominin başına tam yetki ile geçerim, tüm atamaları ve kararları ben alırım" demesi ve Beştepe'deki bazı danışmanlara el çektirilmesini isteyeceği konuşuluyor.  
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