Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan'a 1 değil, 2 değil, 3 Mercedes alınmış /13 Nisan 2021 09:11

Erdoğan'a 1 değil, 2 değil, 3 Mercedes alınmış

CHP Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a 3 adet lüks makam aracı alındığını açıklayıp fiyatını ifşa etti. Yavuzyılmaz'ın verdiği rakamlara göre 3 Mercedes'in vatandaşa faturası 52 milyon 188 bin lirayı geçiyor.

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Cumhurbaşkanlığı makam araçlarının fiyatını tek tek ortaya koyan CHP'li Yavuzyılmaz, bu kez de Twitter hesabından yaptığı paylaşımda 31 Mart 2021 tarihindeki 3 makam aracının fiyatını ifşa etti. Sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanlığı makam aracının faturasını paylaşan Yavuzyılmaz, "Bu patates, soğan değil!" ifadelerini kullandı.

Yavuzyılmaz paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Cumhurbaşkanlığının 30 Mart 2021 tarihli üçüncü Mercedes siparişinin belgeleri

İrsaliye no: 2021656464 Bedeli: 474.950 Avro

Bu patates, soğan değil! Mercedes S600 Guard Türkiye'deki araç fiyatlarıyla kıyaslamak için, fiyatına %220 ÖTV+%18 KDV ekleyiniz..

Sonuç: 1 adet Mercedes S600 Guard Türkiye fiyatı: 1.232.970,20 Avro TL karşılığı: 11.959.810,94 TL
30 Mart 2021 tarihinde sipariş edilen toplam 3 adet Mercedes S600 Guard Türkiye fiyatı: 5.380.233,60 Avro, TL karşılığı: 52.188.265,92 TL



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