Erdoğan'a AKP seçmeninden de kötü haber var: Destek bir ayda yüzde 6,6 azaldı

MetroPoll Araştırma, “Türkiye’nin Nabzı Kasım 2022” araştırmasındaki “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın görev onayı” başlıklı anketin sonuçlarını paylaştı.







MetroPoll Araştırma’nın anketine göre, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın görevini yapış tarzını onaylayanların oranı ekim ayı anketine göre 2,5 puan azaldı ve 45,1’e düştü. Ankete göre, Erdoğan’ın görevini yapış tarzını onaylamayan MHP seçmeninin oranı ekim ayı anketine göre yüzde 24 arttı.





Katılımcıların yüzde 50,6’sı “Hayır, onaylamıyorum” yanıtını verdi. “Evet, onaylıyorum” diyenlerin oranı ise yüzde 45,1 oldu. “Fikrim yok/Cevap yok” diyenlerin oranı yüzde 4,3’te kaldı.





Ekim ayı anketinde “Erdoğan’ın görevini yapış tarzını onaylayanların” oranı yüzde 47,6, ‘onaylamayanların’ oranı ise 47,8 olmuştu.





PARTİLERE GÖRE DAĞILIM



Erdoğan’ın görevini yapış tarzını onaylamayan AKP seçmeninin oranı ekim ayına göre yüzde 6,6 arttı. Erdoğan’ın görev yapış tarzını onaylamayanların oranı ekim anketinde yüzde 7,1 olarak belirtildi. Kasım ayı anketinde bu oran yüzde 13,7’ye yükseldi.







Ankete göre Erdoğan’ın görevini yapış tarzını onaylamayan MHP seçmeninin de oranı arttı. MHP seçmeni, ekim anketinde yüzde 9,1 oranında “Erdoğan’ın görevini yapış tarzını onaylamıyorum” yanıtını verirken, kasım anketinde bu oran yüzde 33’e yükseldi.





Erdoğan’ın görevini yapış tarzını onaylamayan diğer parti seçmenlerinin oranı şöyle oldu:





CHP: Yüzde 90,2





İYİ Parti: Yüzde 83,3





HDP: Yüzde 88,9





Saadet Partisi: Yüzde 87,5





Diğer parti: Yüzde 78,6



