Samanyolu Haber /Politika / Erdoğana artık promter da yetmiyor, şimdi de suflör tutmuş /12 Ağustos 2021 10:56

Erdoğana artık promter da yetmiyor, şimdi de suflör tutmuş

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı Kanal D-CNN TÜRK ortak yayınında prompter detayı dikkat çekti. CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, Erdoğan'ın katıldığı canlı yayına ilişkin "Prompterlar, fısıldamalar havada uçuşuyor. Topluma ısrarla bir başarı var havası yansıtılmaya çalışılıyor ancak olmuyor olmuyor" dedi.

Erdoğana artık promter da yetmiyor, şimdi de suflör tutmuş

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gündeme dair gelişmeleri Kanal D-CNN TÜRK ortak yayınında değerlendirdi.

Erdoğan'ın yaptığı konuşmalarda bir noktaya bakarak konuşması prompterdan okuduğunu düşündürdü. Öte yandan yayın esnasında Erdoğan'a fısıldayarak sufle verilmesi dikkat çekti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, Erdoğan'ın gazetecilerin sorularını yanıtladığı CNN Türk ve Kanal D ortak yayınına ilişkin attığı tweet'inde "Prompterlar, fısıldamalar havada uçuşuyor. Topluma ısrarla bir başarı var havası yansıtılmaya çalışılıyor ancak olmuyor olmuyor" dedi.
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