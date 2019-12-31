Samanyolu Haber /Ekonomi / ''Erdoğan'a aşığım'' diyor, işçi çıkarıyor /31 Aralık 2019 13:09

''Erdoğan'a aşığım'' diyor, işçi çıkarıyor

Tank-Palet Fabrikası'nı bedelsiz devralan Ethem Sancak, BMC'de işçi kıyımına devam ediyor.

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Sakarya Arifiye'de 1971 yılından bu yana Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) hizmet veren Tank-Palet Fabrikası'nı Katar ordusu ile birlikte bedelsiz devralan BMC'nin Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Sancak işçi kıyımına devam ediyor.

Patronların Ensesindeyiz Ağı'na gelen bir ihbara göre, BMC’de 36 kişi işten çıkarıldı. Tenkisat listesinde 100'den fazla kişinin isminin yer aldığı iddia edildi.

500 KİŞİNİN İŞTEN ATILACAĞI KONUŞULUYOR

Bir BMC çalışanının aktardığı bilgiye göre, 27 Aralık Cuma günü beyaz ve mavi yakalı çalışanlardan 36 kişi işten çıkarıldı. 

İşten çıkarılan işçilerin anlaşmalı çıkışa zorlandığı belirtilirken, 2020 yılında da fesih işlemlerinin devam edeceği belirtiliyor. Tenkisatın 500 kişiye kadar çıkabileceği iddia edildi.

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için "Ona aşığım." diyen Sancak, BMC'yi arsa bedelinin bile altında bir fiyat olan 700 milyon TL'ye Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'ndan (TMSF) devralmıştı.
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