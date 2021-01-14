Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan'a aşıyı yapan kişi İmamoğlu'na benzetildi /14 Ocak 2021 21:57

Erdoğan'a aşıyı yapan kişi İmamoğlu'na benzetildi

Koronavirüs aşılarının Türkiye'ye ulaşması sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da aşı oldu. Erdoğan'a aşıyı yapan kişinin İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na benzetilmesi ise bakın nasıl yankı buldu.

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a aşı yapan sağlık çalışanına benzetilen İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Twitter'daki "Ekrem İmamoğlu mu o?" sorusuna gülerek, "Hayır, ben değilim" yanıtı verdi.

Erdoğan, Ankara Şehir Hastanesi'nde, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunca analizleri tamamlandıktan sonra "Acil Kullanım Onayı" verilen CoronaVac aşısı oldu. Erdoğan aşı sırasında çekilen fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Sosyal medya kullanıcıları ise aşıyı yapan sağlık çalışanını İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na benzetti. İmamoğlu, Twitter'dan "Ekrem İmamoğlu mu o?" sorusuna gülerek, "Hayır, ben değilim" yanıtı verdi.

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