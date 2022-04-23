Erdoğan'a Atatürklü video yayınlayarak mesaj gönderdi

İşte Erdoğan Bayraktar’ın dikkat çeken o paylaşımı:









'17-25 Aralık' sürecinde adı soruşturmalara dahil edilen Eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, sosyal medya hesabından çarpıcı bir Atatürk videosu yayınladı. Bir TikTok videosu paylaşan Bayraktar, 23 Nisan'da Atatürk mesajı verdi. Videoda Atatürk’e yöneltilen iftiralara yer verilirken aslında Atatürk’ün tam tersi icraatlara imza attığı dile getirildi.Videoda, kime ait olduğu bilinmeyen konuşmada, “Bize bir Mustafa Kemal Atatürk tanıttılar yahu adam İngiliz'e karşı mücadele ediyor, İngiliz’i, Fransız’ı, Yunan’ı, İtalyan’ı denize döküyor, adam Hıristiyan oluyor. Adam Mason localarını kapatıyor, ama Mason oluyor. Bursa’da iki kız çocuğu Hıristiyan oldu diye Bursa’daki koleji kapatmış adamdır Mustafa Kemal Atatürk” ifadeleri yer aldı.Videoda dikkat çeken, Erdoğan'ın 2018 yılında söylediği sözlere göndermede bulunması oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan 2018 yılında, ''İslam'ın güncellenmesi gerekiyor'' açıklamalarında bulunmuştu.Videoda ise, “İktidara gelir gelmez ‘Kuran’ı güncelleyelim’ demedi. ‘14 yıl 15 yıl önce İslam’ın hükümlerini uygulayamayız’ demedi. ‘Bunu güncellememiz lazım’ demedi. Ne dedi biliyor musunuz: ‘Elmalılı Hamdi Yazır Bey lütfen Kuran’ı Kerim’i Türkçe’ye tercüme et ne demek istiyor Cenab-ı Hak’ dedi” konuşması yer aldı.