MHP'den ihraç edildikten sonra Demokrat Parti'ye katılan Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Twitter hesabından dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Enginyurt, "CHP, özellikle Bay Kemal gece yarısı Merkez Bankası Başkanı'nı görevden alarak ve gece boyu dolar komplosu kurarak tuzak hazırladı" ifadelerini kullandı.





Cemal Enginyurt, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı'nın değiştirilmesi ve pazar gecesinden bu yana döviz kurlarında yaşanan artışla ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı kendi sözleriyle eleştirdi. Enginyurt, "CHP, özellikle Bay Kemal gece yarısı Merkez Bankası Başkanı'nı görevden alarak ve gece boyu dolar komplosu kurarak tuzak hazırladı" dedi.





Dolar/TL kurunun yükselmesinden dolayı endişe duyduklarını belirten Enginyurt, "Troller saldırdıkça saldırıyor. Arkadaş, bir çift söz de yönetenlere söyleseniz ya. Yani susalım mı? Alkış mı tutalım size? Ülke yanlış yönetiliyor. Ses etmeyelim mi? Eleştiri yaparken sizden izin mi alalım? Susarsak gök girsin, kızıl çıksın" ifadelerini kullandı.