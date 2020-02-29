Erdoğan'a bir 'gülme' tepkisi de Muharrem İnce'den...

CHP'li Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın partisinin milletvekilleriyle bir araya geldiği kahvaltıda açıklama yaparken gülmesine tepki gösterdi.



İnce, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın milletvekilleriyle bir araya geldiği kahvaltıda yaptığı açıklamalara sert tepki gösterdi. Sosyal medya hesabında mesaj paylaşan İnce, “Sıvasız evlere, anaların yüreğine ateş düşmüş, memleket yangın yeri. Başkomutanım diye caka satan AKP Genel Başkanı 36 saat sonra çıkmış kürsüye gülüyor, daha vahimi o gülerken alkışlar patlıyor. Yazıklar olsun” ifadeleri kullandı.